طهران تستدعي القائمة بالأعمال البريطانية احتجاجًا على اتهامات بتهديد صحافيين

طهران (أ ف ب) – استدعت إيران القائمة بالأعمال البريطانية في طهران للاحتجاج على تصريحات قالت فيها لندن إن طهران وجهت "تهديدات" لصحافيين يعملون في المملكة المتحدة حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية الأربعاء.

إعلان اقرأ المزيد

جاءت هذه الخطوة الثلاثاء ردًا على استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في لندن مهدي حسيني متين لإبلاغه احتجاج بريطانيا على تهديدات قالت شبكة تلفزيون إيران الدولية الناطقة بالفارسية الأسبوع الماضي إنها اضطُرتها لنقل مكاتبها من لندن.

وذكرت وكالة الانباء الايرانية (ارنا) أن القائمة بالأعمال إيزابيل مارش استُدعيت إلى وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء "احتجاجا على استمرار حكومة بلادها في توجیه التهم الواهية ضد الجمهوریة الإسلامیة الایرانیة التي لا أساس لها من الصحة".

وأعلن "تلفزيون إيران الدولي" السبت أنه اضطُر لإغلاق مكاتبه في لندن بناء على نصيحة الشرطة على وقع تهديدات نسبت الى النظام الايراني. وقررت القناة التي تضم نحو مئة موظف في لندن، أن تبث من واشنطن من دون انقطاع.

وأمنت القناة تغطية واسعة النطاق للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في إيران قبل خمسة أشهر، وقالت إن اثنين من كبار صحافييها تلقيا تهديدات بالقتل ردًا على تقاريرهم.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الثلاثاء "أشعر بالصدمة للتهديدات المستمرة للنظام الايراني ضد صحافيين يعملون في المملكة المتحدة، واستدعيت اليوم ممثله لأقول بوضوح إن هذا الأمر مرفوض".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن تصريحات كليفرلي هي "استمرار لسياسة التخویف من إيران (ايرانوفوبيا)" ودعت "إلى وضع حد لهذا النهج غير الودي للحكومة البريطانية".

تشهد علاقات إيران مع بريطانيا تدهورًا منذ فرض بريطانيا عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين على خلفية قمع التظاهرات التي أشعلتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعد اعتقالها لدى شرطة الأخلاق.

وزاد تدهور العلاقات الشهر الماضي بعد أن أعدمت إيران الإيراني البريطاني علي رضا أكبري بعد إدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة.

والاثنين، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على ثمانية مسؤولين إيرانيين، هم ثلاثة اعضاء في الحرس الثوري وثلاثة قضاة وحاكما منطقتين.

© 2023 AFP