بطولة إنكلترا: بيكفورد يوافق على تمديد عقده مع إيفرتون

لندن (أ ف ب) – وافق حارس المرمى الدولي جوردان بيكفورد على توقيع عقد جديد مع فريقه إيفرتون، واضعاً بذلك حداً للشائعات التي تحدثت عن إمكانية رحيله الى أحد الفرق المنافسة في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

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وارتبط اسم ابن الـ28 عاماً الذي دخل في الأشهر الـ12 الأخيرة من عقد الأعوام الخمسة الموقع مع إيفرتون في صيف 2017، بانتقال محتمل الى توتنهام وأندية إنكليزية أخرى، لكنه قرر مواصلة المشوار مع القطب الأزرق لمدينة ليفربول على أن يبقى التوقيع الرسمي على العقد الجديد.

وخاض بيكفورد، القادم الى "غوديسون بارك" من سندرلاند عام 2017 مقابل 30 مليون جنيه استرليني، أكثر من 200 مباراة مع الفريق والمدرب الجديد شون دايك مقتنع أن بإمكان الحارس الدولي مواصلة تطوره بين الخشبات الثلاث.

وقال دايك الذي خرج منتصراً من المباراتين الأوليين له في "غوديسون بارك" منذ تعيينه بدلاً من فرانك لامبارد وذلك على حساب أرسنال المتصدر وليدز (بنتيجة واحدة 1-صفر فصلت بينهما الخسارة على أرض الجار اللدود ليفربول صفر-2)، إن بيكفورد "لاعب جيد جداً. لقد خدم النادي حتى الآن بشكل جيد وسيواصل على هذا المنوال بالتأكيد".

وأضاف "أعتقد إنها (توقيع العقد الجديد) إشارة على أنه يستمتع بالإدارة (الفنية) الجديدة وهو موافق على ما نعرضه. كان لاعباً رائعاً وبالتالي نريد أن يستمر ذلك"، مع الأمل في أن ينجح دايك وبيكفورد في الصعود بالفريق الى المراكز الآمنة كونه يحتل حالياً المركز السادس عشر بفارق نقطة فقط من منطقة الهبوط.

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