تشييع القيادي الفلسطيني السابق احمد قريع في مراسم رسمية

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – شارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعشرات المسؤولين الخميس في تشييع القيادي الفلسطيني السابق أحمد قريع (أبو العلاء) الذي توفي الأربعاء عن 85 عاما.

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وأقيمت لقريع الذي أعلن مساء الأربعاء عن وفاته جنازة عسكرية رسمية في مقر الرئاسة الفلسطينية، ووضع الرئيس عباس إكليلا من الزهور على النعش.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وفا" الأربعاء نعى عباس "المناضل الوطني الكبير".

وقال عباس إنّ "المناضل أبو العلاء أمضى حياته مناضلاً صلباً مدافعاً عن فلسطين، وقضيتها، وشعبها، وقرارها الوطني المستقلّ".

ونقل جثمان قريع، عقب الوداع الرسمي إلى مسقط رأسه في بلدة أبو ديس الملاصقة للقدس الشرقية لمواراته الثرى.

في 1996 أصبح قريع أول رئيس للمجلس التشريعي الفلسطيني، قبل أن يعيّن رئيساً للوزراء (2003-2006) بعدما تقلّد مناصب عدة أخرى من بينها حقيبة الاقتصاد.

وفي تسعينيات القرن الماضي، شارك قريع في المفاوضات التي جرت آنذاك بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية والتي تمخضت عنها اتفاقية أوسلو للسلام.

وكان قريع أيضا عضواً في كلّ من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح، وكان من الاسماء المطروحة سابقا لرئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية عقب وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وبحسب مصادر قريبة من عائلة قريع فإنّ أبو العلاء عانى من التهابات استدعت إدخاله المستشفى حيث تمّ تزويده وريدياً بمضادّات حيوية، قبل أن يسجل وضعه الصحي انتكاسة ويفارق الحياة.

© 2023 AFP