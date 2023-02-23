خمسة قتلى وعشرات المفقودين في انهيار منجم في الصين

بكين (أ ف ب) – أدى انهيار منجم للفحم في الصين إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل حسب حصيلة نشرتها وسائل الإعلام الرسمية الخميس بينما استؤنفت عمليات البحث عن عشرات المفقودين بعد توقف تلى انهيارا أرضيا.

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وانهارت تلة يبلغ ارتفاعها 180 مترا حوالى الساعة 13,00 (05,00 ت غ) الأربعاء على عمال في منجم مكشوف للفحم في غرب منغوليا الداخلية (شمال) ، وفقا لتلفزيون سي سي تي في.

وأرسلت السلطات مئات من عناصر الإنقاذ إلى موقع الانهيار الواقع على يسار منطقة إدارية تسمى ألتشا.

وقالت قناة التلفزيون العامة "سي سي تي في" الخميس إن عمليات الإنقاذ توقفت بعد انهيار أرضي مساء الأربعاء، لكنها استؤنفت بعد ذلك، موضحة أن حصيلة الضحايا بلغت حتى الآن خمسة قتلى وستة جرحى و49 مفقودا.

وبثت القناة صورا لعمال إنقاذ يرتدون معاطف برتقالية وخوذا صفراء وسط جبل من الأنقاض بلون الصدأ بالإضافة إلى حفارات لإزالة جزء من الركام.

وقال العامل الناجي ما جيان بينغ للقناة "كنا قد استأنفنا العمل للتو. حوالى الساعة 13,15 رأينا صخورا بدأت تتساقط من أعلى التل وكان الأمر يزداد شدة".

وأضاف وهو يرقد على سريره في المستشفى "تقرر إخلاء الموقع. لكننا تأخرنا وانهار التل بأكمله".

تحقيق جار

قال طبيب في المستشفى للقناة إن جميع المصابين في حالة مستقرة بعد هذه المأساة التي لم تعرف أسبابها بعد.

ولم ترد شركة "تشينجينغ كول ماينينغ كومباني" المشغلة لموقع المنجم حسب القناة الصينية، على اتصالات هاتفية أجرتها وكالة فرانس برس الخميس.

وقالت "سي سي تي في" نقلاً عن السلطات إن "أسباب الانهيار تخضع للتحقيق حاليًا" وأوقف "الطاقم المعني" في إشارة على الأرجح إلى المسؤولين عن المنجم.

يُظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي - يُعتقد أن سائق شاحنة فحم نشره - صخورا تتدحرج أسفل منحدر، مخلفة سحب غبار بني لف عددا كبيرا من المركبات.

ويسمع في الخلفية صوت رجل يقول "انهار المنحدر بأكمله (...) كم عدد الأشخاص الذين ماتوا بسبب هذا؟ لو وقفت في الصف هناك اليوم لكنت مت أيضًا".

وأمر الرئيس الصيني شي جينبينغ مساء الأربعاء السلطات المحلية "ببذل كل ما في وسعها للبحث عن المفقودين وإنقاذهم" حسب قناة "سي سي تي في".

حوادث متكررة

والقطاع الأيسر من ألتشا منطقة من منغوليا الداخلية عدد سكانها قليل ويعتمد اقتصادها على استغلال المناجم.

وتحسنت سلامة المناجم في العقود الأخيرة في البلاد وكذلك التغطية الإعلامية لهذه الحوادث التي تم تجاهلها في السابق.

لكن حوادث لا تزال تسجل بسبب الخطر الكامن في القطاع والتطبيق العشوائي أحيانًا لتعليمات السلامة.

وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر كان أربعون شخصًا يعملون تحت الأرض عند انهيار منجم ذهب في منطقة شينجيانغ (شمال غرب) وتمكن 22 شخصًا من الخروج.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2021 لقي اثنان من عمال منجم حتفهما في منجم للفحم غمرته المياه في شانشي (شمال) وتم إنقاذ 20 آخرين.

وفي أيلول/سبتمبر 2021 قتل 19 عاملاً بعدما علقوا تحت الأرض على اثر انهيار منجم للفحم في مقاطعة تشينغهاي (شمال غرب).

© 2023 AFP