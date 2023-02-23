دورة دبي: غوف الى نصف النهائي لمواجهة شفيونتيك

دبي (أ ف ب) – بلغت الأميركية الشابة كوكو غوف الدور نصف النهائي لدورة دبي الألف لكرة المضرب بفوزها على مواطنتها ماديسون كيز 6-2 و7-5 الخميس، وضربت بذلك موعدا مع البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً والتي حسمت تأهلها الى دور الأربعة من دون أن تلعب لانسحاب منافستها التشيكية كارولينا بليشكوفا.

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وستخوض الأميركية البالغة 19 عاماً نصف النهائي الكبير الثالث في مسيرتها، بعد دورة روما الألف عام 2021 وبطولة رولان غاروس الفرنسية عام 2022 حين وصلت الى النهائي الكبير الأول والأخير حتى الآن.

ورفعت غوف، الفائزة في بداية العام الجديد بلقب دورة أوكلاند، رصيدها الى 12 انتصاراً في 14 مباراة خاضتها هذا الموسم بعدما خرجت فائزة للمرة السابعة توالياً من مباراة تجمعها بإحدى مواطناتها وللمرة الثانية عشرة من أصل آخر 13.

وسيكون التحدي الكبير أمام غوف في نصف النهائي ضد شفيونتيك التي حسمت تأهلها الأربعاء الى دور الأربعة مباشرة بعد فوزها على الروسية ليودميلا سامسونوفا في ربع النهائي، وذلك لانسحاب بليشكوفا بسبب إصابتها بفيروس.

وتلتقي غوف مع شفيونتيك للمرة السادسة، على أمل أن تفك عقدتها أمام البولندية التي خرجت منتصرة من جميع المواجهات الخمس السابقة بينهما، آخرها في نهائي رولان غاروس العام الماضي، من دون أن تخسر أي مجموعة أمام الأميركية.

© 2023 AFP