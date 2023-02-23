دورة ريو: ألكاراس يُنهي ما أوقفه المطر ويبلغ ثمن النهائي

ريو دي جانيرو (أ ف ب) – بلغ الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثانياً عالمياً وحامل اللقب، ثمن نهائي دورة ريو البرازيلية لكرة المضرب بفوزه على صاحب الأرض ماتيوس ألفيش بعد استئناف المواجهة بينهما غداة توقفها بسبب الأمطار.

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وأُوقفت المباراة جراء هطول أمطار غزيرة عندما كان ألكاراس (19 عاماً)، وفي أول مباراة له على الملاعب الترابية في البرازيل، متقدماً 6-4 و5-2، قبل أن يعود اللاعبان إلى ملعب "غوغا كويرتن" الأربعاء لاستكمال المنافسات، لينهي ألكاراس ما بدأه أمام المصنف 556 عالمياً والمدعوم من جماهيره بفوزه عليه 6-4 و6-4.

وضرب ألكاراس، المصنف أوّل عالمياً سابقاً، موعداً في ثمن النهائي مع الإيطالي فابيو فونييني (86) الفائز بدوره على مدى يومين على التشيلي توماس باريوس (196) 6-2 و6-3 لحجز مقعد إلى ربع النهائي.

علّق ألكاراس على فوزه بعدما خسر الشوطين الأوليين بعد العودة قائلاً "كانت مباراة صعبة ومعقدة، وأظهرت النتيجة ذلك".

وتابع مثنياً على منافسه "ألفيش لاعب رائع، والذي أظهره هنا بالرغم من الظروف، واضطر للتوقف والعودة في اليوم التالي. ليس من السهل اللعب بهذا الشكل. لكني سعيد بالفوز".

وعن مواجهته المرتقبة أمام فونييني (35 عاماً) قال ألكاراس "فابيو لاعب رائع. لقد لعب على مستوى عالٍ طوال مسيرته"، مضيفاً "هو خطير للغاية وموهوب... عليّ أن أحافظ على أعلى درجات التركيز".

وتعتبر دورة ريو المحطة الثانية للشاب الإسباني الغائب عن ملاعب الكرة الصفراء منذ قرابة 4 أشهر بسبب الاصابة، علماً أنه خاض وفاز بدورة بوينس أيرس قبل أسبوع، محرزاً لقبه السابع في مسيرته.

ومن ريو تحديداً، تفجرت موهبة ألكاراس العام الماضي الذي شهد فوزه بخمسة ألقاب، منها بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، ليتربع على قمة تصنيف اللاعبين المحترفين كأصغر لاعب يحمل الرقم 1 في التاريخ، قبل أن يتراجع ترتيبه جراء الاصابة.

وفي أبرز مباريات ثمن النهائي، فاز البريطاني كاميروني نوري الثاني على البرازيلي تياغو مونتيرو 7-5 و7-5.

وفي مباريات أخرى من الدور الأول، فاز الصربي دوسان لايوفيتش على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 6-1 و6-4، والإسباني برنابي زاباتا على مواطنه جاومي مونار 6-3 و7-5، والأرجنتيني سيباستيان بايس السادس على البرازيلي توماس بيلوتشي 6-3 و6-2.

© 2023 AFP