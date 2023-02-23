دوري "أن بي آيه": استمرار غياب نجم ووريرز كوري لاسبوع على الأقل

سان فرانسيسكو (أ ف ب) – يستمر غياب نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري لأسبوع على الأقل بعد تعافيه من اصابة في ركبته اليسرى وساقه، حسب ما أفاد حامل لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وعانى كوري من تمزق جزئي في أربطة الركبة والأغشية وكدمة أسفل الساق خلال المباراة التي خاضها فريقه أمام دالاس مافريكس في 4 شباط/فبراير.

وغاب كوري عن خمس مباريات قبل استراحة مباراة كل النجوم "أول ستار"، علماً أنه لم يشارك في 11 مباراة توالياً بين كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير بسبب إصابة في كتفه الأيسر.

وقال ووريرز في بيان نُشر على تويتر الأربعاء أن كوري سيغيب مرة أخرى لفترة أسبوع قبل إعادة تقييم حالته، ما يعني أنه لن يشارك في المباريات الأربع المقبلة لفريقه.

وبلغت معدلات كوري في المباراة الواحدة هذا الموسم 29.4 نقطة و6.4 تمريرات حاسمة و6.3 متابعات.

ويستأنف ووريرز نشاطه في أعقاب استراحة مباراة "أول ستار" بمواجهة لوس أنجليس ليكرز الخميس.

ويحتل ووريرز، المتوج بلقب الدوري 7 مرات، المركز التاسع في المنطقة الغربية مع 29 فوزاً مقابل العدد ذاته من الهزائم. لكنه يتأخر بفارق 2.5 مباراة فقط عن لوس أنجليس كليبرز صاحب المركز الرابع.

© 2023 AFP