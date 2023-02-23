دوري الأبطال: الدحيل يتجاوز الشباب ويبلغ نصف النهائي للمرة الأولى

الدوحة (أ ف ب) – بلغ الدحيل القطري نصف نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بتغلبه على الشباب السعودي 2–1 الخميس على استاد الثمامة في الدوحة في ربع النهائي.

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ويدين الدحيل بفوزه الى نجمه وهدافه الكيني مايكل اولونغا صاحب الهدفين في الدقيقتين 77 و86، فيما سجل سعيد الربيعي (90+3) الهدف الوحيد للشباب.

وكان الدحيل البادئ بالتهديد من خلال فرصة سانحة لافتتاح النتيجة عندما مرر البرازيلي ادميلسون جونيور كرة عرضية وصلت إلى اولونغا أمام المرمى لكنه سددها بتسرع (12).

وجاء رد الفريق السعودي سريعا عندما مرر الأرجنتيني ايفر بانيغا كرة طويلة وضعت البرازيلي كارلوس جونيور في مواجهة الحارس صلاح زكريا فسددها بقوة لكن الأخير تألق في إبعادها (15).

وسدد الكوري الجنوبي نام تاي هي كرة قوية تصدى لها مواطنه حارس مرمى الشباب كيم سيونغ غيو (18).

وواصل حارس مرمى الشباب تألقه بعدما تصدى لتسديدة أولونغا من مسافة قريبة من المرمى (32).

وكاد جونيور يفعلها في الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول عندما تلقى كرة من متعب الحربي فانفرد بالحارس زكريا الذي تألق مجددا في الحفاظ على نظافة شباكه (45).

وتلقى الشباب ضربة موجعة مع انطلاقة الشوط الثاني بإصابة جونيور دون احتكاك (52).

وأصاب بسام الراوي عارضة مرمى الشباب (58)، قبل أن يرد فهد المولد برأسية مرت بجوار القائم (66).

ونجح حارس مرمى الشباب في ابعاد رأسية كريم بوضياف الى ركنية (76) انبرى لها نام تاي هي وارتقى لها أولونغا برأسه على يمين كيم سيونغ غيو (77). قبل ان يعود اللاعب نفسه ويفاجئ الفريق السعودي بهدف ثان مستغلا عرضية البديل إسماعيل محمد (86).

وضغط الشباب بقوة في الدقائق المتبقية واستطاع تقليص الفارق في الوقت بدل الضائع عبر رأسية للربيعي اثر كرة عرضية لفواز اليامي (90+3).

© 2023 AFP