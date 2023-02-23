فورمولا واحد: فيرستابن الاسرع في اليوم الأول من التجارب الشتوية

اَلصَّخِير (البحرين) (أ ف ب) – كان بطل الموسمين الماضيين الهولندي ماكس فيرستابن الأسرع على متن سيارة ريد بول "آر بي 19" في اليوم الأول من التجارب الشتوية التحضيرية للموسم الجديد من بطولة العالم للفورمولا واحد، وذلك بتصدره حصتي الخميس على حلبة الصخير في البحرين.

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وفي الحصة الصباحية لليوم الأول من أصل ثلاثة تستضيفها حلبة الصخير تحضيراً للموسم الذي ينطلق منها بالذات في الخامس من آذار/مارس، تصدر الهولندي بعد فترة من دون أي مشاكل تذكر لسيارة ريد بول، متقدماً على سائقي فيراري الاسباني كارلوس ساينس ووليامس التايلندي ألكسندر ألبون.

وأكمل فيرستابن 71 لفة في طريقه ليسجل أفضل زمن في حصة مشجعة أيضاً لفريق مرسيدس الذي حل سائقه البريطاني جورج راسل رابعاً.

وعاد فيرستابن ليكون الأفضل في الحصة الثانية أيضاً، متقدماً هذه المرة على السائق الجديد لأستون مارتن بطل العالم السابق الإسباني الاخر فرناندو ألونسو بفارق ضئيل بلغ 0.029 ثانية فقط.

وأنهى فيرستابن اليوم بالدوران على الحلبة لأكثر من 155 لفة، بينما لم يتجاوز عدد اللفات التي قام بها غريمه في مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون 83 لفة.

وما يهم في هذه التجارب ليس ترتيب السائقين، بل التركيز يكون على جاهزية السيارات وجدارة التشغيل والانسيابية.

وخطف ألونسو الأنظار بأدائه السريع خلال اللفات الستين التي خاضها، فيما ظهر فريق فيراري بشكل إيجابي الى حد ما بعد حلول ساينس وزميله شارل لوكلير من موناكو في المركزين الثالث والرابع توالياً لكن بفارق أكثر من ثانية عن فيرستابن.

وجاء فريق ماكلارين خامساً عبر البريطاني لاندو نوريس الذي اكتفى بأربعين لفة، فيما حل مواطنه هاميلتون سادساً متأخراً بفارق 6 أعشار من الثانية عن فيرستابن.

وأعلن فريق مرسيدس أنه تخلص من مشكلة الارتدادات التي أثرت كثيراً على نتائجه الموسم الماضي وجعلت هاميلتون وراسل يكتفيان بالمركزين السادس والرابع توالياً في بطولة السائقين.

واكتفى الفريق الألماني في 2022 بفوز يتيم عبر راسل في جائزة البرازيل، لكنه يمني النفس بأن يدخل بقوة هذا الموسم في الصراع على اللقب ومحاولة منح هاميلتون بالتحديد لقبه الثامن الذي سيجعله السائق الأكثر تتويجاً في تاريخ الفئة الأولى.

© 2023 AFP