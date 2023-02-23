كونفرنس ليغ: لاتسيو وأندرلخت وفيورنتينا الى ثمن النهائي

كلوج-نابوكا (رومانيا) (أ ف ب) – بلغ لاتسيو الايطالي الدور ثمن النهائي لمسابقة "كونفرنس ليغ" في كرة القدم بتعادله السلبي مع مضيفه كلوج الروماني الخميس في إياب الملحق الفاصل.

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وأكمل الفريق الروماني المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 77 اثر طرد لاعب وسطه الكرواتي كارلو موهار.

وكان لاتسيو فاز 1-صفر ذهابا في العاصمة روما الخميس الماضي.

وحذا أيك لارنكا القبرصي حذو لاتسيو عندما أرغم مضيفه دنيبرو-1 الاوكراني على التعادل السلبي إيابا، وضمن بطاقته إلى ثمن النهائي بفوزه 1-صفر ذهابا.

ورد شيريف تيراسبول المولدافي الدين لمضيفه بارتيزان بلغراد الصربي عندما تغلب عليه 3-1 وحجز بطاقته الى الدور ثمن النهائي.

وكان بارتيزان بلغراد البادئ بالتسجيل عبر لاعب وسطه الهولندي كوينسي مينيغ في الدقيقة 13، لكن شيريف تيراسبول رد بهدفين للبوركينابي سيدريك بادولو (22) والسنغالي محمد ديوب (45+1)، قبل أن يضيف الأخير هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه مطلع الشوط الثاني (47).

وكان شيريف تيراسبول خسر على أرضه صفر-1 ذهابا.

واحتاج أندرلخت البلجيكي الى ركلات الترجيح (3-صفر) لتخطي عقبة ضيفه لودوغوريتس البلغاري.

وانتهى الوقت الأصلي بفوز الفريق البلجيكي 2-1وبالتالي اضطر الى خوض شوطين إضافيين كونه خسر مباراة الذهاب خارج قواعده صفر-1، ولم تتغير النتيجة فاحتكما الى ركلات الترجيح التي ابتسمت لأندرلخت.

وتقدم أندرلخت مبكرا وتحديدا الدقيقة 13 بفضل النيران الصديقة عندما سجل المدافع الأرجنتيني فرانكو روسو بالخطأ في مرمى فريقه.

وأضاف ياري فيرشايرن الهدف الثاني في الدقيقة 68، لكن البرازيلي إيغور ثياغو قلص الفارق بعد ثلاث دقائق (71) فارضا الاحتكام الى شوطين إضافيين أكملهما الضيوف بعشرة لاعبين اثر طرد البولندي ياكوب بيوتروفسكي لتلقيه الانذار الثاني (97) لكن من دون أن تتغير النتيجة.

وحذا خنت البلجيكي حذو مواطنه أندرلخت وحسم تأهله بفضل ركلات الترجيح على حساب ضيفه قره باغ الاذربيجاني 5-3.

وانتهى الوقت الاصلي بفوز خنت بهدف وحيد سجله النروجي غيفت ايمانويل أوربان في الدقيقة 74، وهي النتيجة التي آلت إليها مباراة الذهاب لصالح الفريق الاذربيجاني.

ولم تتغير النتيجة في الشوطين الاضافيين فكان الحسم بركلات الترجيح لصالح خنت.

ولحق فيورنتينا الإيطالي بركب المتأهلين بعدما جدد فوزه على ضيفه براغا البرتغالي 3-2.

وضرب براغا بقوة في بداية المباراة وتقدم بهدفين نظيفين سجلهما أندريه كاسترو (17) والاسباني ألفارو ديالو (34)، لكن رولاندو ماندراغورا قلص الفارق قبل نهاية الشوط الاول بخمس دقائق.

وأدرك ريكاردو سابونارا التعادل مطلع الشوط الثاني (58)، قبل أن يسجل البرازيلي أرثور كابرال هدف الفوز في الدقيقة 83.

وكان فيورنتينا فاز برباعية نظيفة ذهابا في البرتغال.

وتأهل بازل السويسري بعدما عوض خسارته أمام طرابزون سبور التركي صفر-1 ذهابا بفوزه بهدفين نظيفين سجلهما زكي عمدوني (13) وأندي زيكيري (76).

وحصل طرابزون سبور على فرصة لادراك التعادل عندما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 27 أهدرها لاعب وسطه اليوناني أناستاسيوس باكاسيتاس.

كما تأهل ليخ بوزنان البولندي بفوزه على ضيفه بودو غليمت النروجي بهدف وحيد سجله السويدي مايكل إسحاق (63).

وكان الفريقان تعادلا سلبا ذهابا.

© 2023 AFP