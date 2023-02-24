أن بي ايه: سلتيكس ينجو أمام بايسرز بعد التمديد وفوز صعب لناغتس

لوس انجليس (أ ف ب) – عانى متصدرا المنطقتين الشرقية والغربية، بوسطن سلتيكس ودنفر ناغتس تواليًا، لتحقيق الفوز الخميس مع عودة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، واحتاج الاول للتمديد أمام مضيفه إنديانا بايسرز ليتفوق 142-138، فيما خرج الثاني منتصرًا في كليفلاند أمام كافالييرز 115-109.

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دخل جايسون تايتوم، نجم سلتيكس، الى المباراة قادمًا من 55 نقطة قياسية في مباراة كل النجوم "أول ستار" نهاية الاسبوع الماضي، وقاد بوسطن مسجلا 31 نقطة، بما فيها آخر أربع في التمديد.

ولم يحقق تايتوم بداية مثالية في المباراة مع عودة المنافسات للمرة الاولى منذ استراحة مباراة كل النجوم، ولكنه أنهى مع "دابل دابل" مضيفًا 12 متابعة.

أضاف جايلن براون 30 نقطة لسلتيكس الذي عزز سجله الى 43-17 في صدارة الدوري متقدمًا بمباراة واحدة في الشرقية أمام ميلووكي باكس المنتفض مؤخرًا.

تعادلت المباراة 125-125 قبل 1:45 دقيقة من نهاية الوقت الاصلي. أضاع كل من تايتوم وبراون الكرة وفشل تايريز هاليبورتون لاعب إنديانا في تسديدة أخيرة في الثواني القاتلة لخطف الفوز.

لم يختلف الامر في التمديد وتعادل الفريقان 138-138 قبل 56.2 ثانية، ولكن تايتوم سجل رميتين حرتين ومن ثم تابع محاولة أخرى بأنامله من تحت السلة قبل 10.4 ثوان ليخطف المباراة.

في كليفلاند، سجل مايكل بورتر جونيور الثلاثية السابعة عشرة لناغتس في الامسية قبل 2:15 دقيقتين من النهاية عندما كانت النتيجة تشير الى تقدم فريقه 111-109، لتكون التسديدة الحاسمة للفوز.

سجل بورتر وكنتافيوس كالديول-بوب سويًا 10 ثلاثيات، فيما حقق النجم الصربي نيكولا يوكيتش الـ"تريبل دابل" رقم 22 له هذا الموسم مع 24 نقطة، 18 متابعة و13 تمريرة حاسمة.

في فيلادلفيا، سجل توبياس هاريس ثلاثية قبل 39.1 ثانية من نهاية المباراة ليمنح سفنتي سيكسرز التقدم أمام ضيفه ممفيس غريزليز للمرة الاولى منذ الدقائق الاولى، قبل أن يمضي ويحقق فوزًا صعبًا 110-105.

وأطلق لوس أنجليس ليكرز حملته الأخيرة لبلوغ الملحق المؤهل الى الادوار الاقصائية بفوزه 124-111 على حامل اللقب وضيفه غولدن ستايت ووريرز.

سجل ليبرون جيمس 13 نقطة وأضاف أنتوني ديفيس 12 لليكرز الذي قاده ماليك بيزلي مع 25 نقطة و68 نقطة من لاعبي الاحتياط ضد ووريرز منقوض من ستيفن كوري وأندرو ويغينز.

كانت هناك أخبار سيئة لليكرز في وقت مبكر حيث خرج الوافد الجديد دانجيلو راسل في الربع الأول بسبب التواء في الكاحل.

© 2023 AFP