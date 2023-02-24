إطلاق مركبة إغاثة روسية إلى محطة الفضاء الدولية لإعادة رواد فضاء بعد حادثة تسرب في مركبتهم

موسكو (أ ف ب) – أُطلقت ليل الخميس الجمعة من كازاخستان مركبة فضائية روسية من نوع سويوز إلى محطة الفضاء الدولية، بهدف إعادة رائدَي فضاء روسيَّين وآخر أميركي عالقين في المحطة بسبب حادثة تسرب تعرضت لها مركبتهم.

إعلان اقرأ المزيد

وأقلعت مركبة الإغاثة "إم إس -23" من قاعدة بايكونور الفضائية من دون أي شخص فيها، على ما أظهرت مشاهد عرضتها وكالتا الفضاء الروسية "روسكوسموس" والأميركية "ناسا".

وأكدت "روسكوسموس" في بيان أنّ إقلاع المركبة الفضائية ووضعها في المدار "سارا كما يُفترض"، موضحةً أنّ التحامها بمحطة الفضاء الدولية مُتوقّع في 26 شباط/فبراير عند الساعة 01,01 بتوقيت غرينيتش.

وكان من المقرر مبدئياً أن تقلع المركبة في منتصف آذار/مارس لنقل ثلاثة رواد فضاء آخرين إلى محطة الفضاء الدولية.

إلا أنّ المركبة أُطلقت فارغةً لإعادة رائدي الفضاء الروسيين سيرغي بروكوبييف وديمتري بيتلاين، والأميركي فرانك روبيو.

وفي ظل غياب أي طاقم ليحل محل هؤلاء، مُدّدت مهمّتهم حتى أيلول/سبتمبر، بينما كان مقرراً مبدئياً ان يعودوا في نهاية آذار/مارس. وسيكونون في نهاية المهمة قد أمضوا حوالى السنة في الفضاء، بدل فترة لا تستمر في العادة سوى ستة أشهر.

وفي نهاية أيلول/سبتمبر 2022، أقلع رائدا الفضاء الروسيان ورائد الفضاء الأميركي على متن مركبة "سويوز إم إس -22" الفضائية.

وعادة ما تبقى المركبات التي يصل فيها رواد الفضاء راسية في محطة الفضاء الدولية طوال فترة مهمتهم، حتى تُستخدم كمركبة إغاثة في حال اضطرّوا للانسحاب نتيجة أي حادث طارئ قد يواجهونه. ويعود الطاقم إلى الأرض في المركبة نفسها.

إلا أنّ مركبة "سويوز إم إس -22" تعرضت في كانون الأول/ديسمبر إلى تسرب هائل في سائل التبريد، أشارت موسكو إلى أنها ناجم عن الاصطدام بنيزك صغير.

وقررت "روسكوسموس" إرسال المركبة الفضائية "سويوز إم إس -23" لإعادة الطاقم في أيلول/سبتمبر.

اما "سويوز إم إس -22"، فمن المقرر إعادتها فارغة إلى الأرض في نهاية الشهر المقبل.

وأصاب تسرب مشابه منتصف شباط/فبراير مركبة روسية أخرى هي مركبة الشحن "بروغرس ام اس 21" التي كانت راسية في محطة الفضاء الدولية منذ تشرين الأول/أكتوبر. ولم تكن هذه المركبة مخصصة لنقل طواقم، وأُعيدت إلى الأرض الأسبوع الفائت.

وأوضحت "روسكوسموس" الثلاثاء أن "اصطداماً خارجياً" تسبب بهذا التسرب.

© 2023 AFP