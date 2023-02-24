الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات ترضخ وتطالب "كاس" بمعاقبة فالييفا

موسكو (أ ف ب) – عادت الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا) عن قرارها السابق بتبرئة نجمة التزلج الشابة كاميلا فالييفا من تهمة التنشط، وطالبت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بمعاقبة ابنة الـ16 ربيعاً.

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وبعدما أعربت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) الثلاثاء عن عزمها اللجوء الى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) من أجل إيقاف فالييفا، وذلك في رد على روسادا التي قررت عدم معاقبة الرياضية الشابة رغم سقوطها في اختبار للكشف عن المنشطات في كانون الأول/ديسمبر 2021، كشفت محكمة التحكيم في بيان لها الجمعة عن مطالبة روسادا بمعاقبة فالييفا.

وكُشِفَ النقاب عن سقوطها في اختبار المنشطات خلال أولمبياد بكين الشتوي الذي أقيم العام الماضي من دون أن يمنعها ذلك من المشاركة.

وعلمت فالييفا بعد قيادتها روسيا لذهبية التزحلق على الجليد للفرق، أن فحصاً للمنشطات خضعت له في 25 كانون الاول/ديسمبر 2021 جاءت نتيجته ايجابية، وقد استخدمت دواء "تريميتازيدين" وهو عقار يستخدم لمعالجة الدوار والذبحة الصدرية والمحظور من وادا. كما تساعد المادة في تدفق الدم والتحمّل.

وحكمت كاس في حينها لصالح الروسية وسمحت لها بالمشاركة في المنافسات الفردية، معتبرة أن حرمانها من المشاركة قبل التأكد من حيثيات القضية، من شأنه أن يسبب لها ضرراً "لا يمكن إصلاحه".

واستشهدت المحكمة بـ"ظروف استثنائية"، بما في ذلك وضع فالييفا كـ"شخص محمي"، وبعبارة أخرى أنها قاصر. لكن ذلك لا يعني تبرئتها نهائياً من تهمة التنشط.

وزعمت وسائل إعلام روسية أن فالييفا شربت من نفس كوب جدها الذي يتناول أدوية لمرض القلب.

وبعد قرار اللجنة التأديبية في الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات الصادر في كانون الثاني/يناير بتبرئة فالييفا من تبعات اختبارها الإيجابي، ارتأت "وادا" اللجوء الى محكمة التحكيم الرياضي.

واعتبرت الوكالة الروسية أنه على الرغم من أن فالييفا انتهكت قواعد مكافحة المنشطات، إلا أنها لم ترتكب "أي خطأ أو إهمال"، لتكتفي فقط بإلغاء نتائج الرياضية الشابة في تاريخ أخذ العينة في 25 كانون الأول/ديسمبر 2021، قبل أن تعود عن قرارها وتطالب بمعاقبتها.

ونشرت "كاس" الجمعة بياناً يؤكد التوجه الجديد للوكالة الروسية التي تسعى بحسب المحكمة الرياضية العليا الى "الاستحصال من +كاس+ على حكم بإلغاء القرار المعترض عليه (من قبل وادا)"، واعتبار أن فالييفا ارتكبت انتهاكاً لقواعد مكافحة المنشطات التي ينص عليها نظام روسادا".

وطالبت الوكالة الروسية بمعاقبة فالييفا بـ"النتائج المناسبة (التي قد تشمل أو تقتصر على التوبيخ) في ما يتعلق بمثل هذا النوع من الانتهاكات لقواعد مكافحة المنشطات المطبقة من قبل روسادا" وفق البيان الصادر عن "كاس".

ونشرت "كاس" في بيانها الاستئناف المقدّم من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ومن الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد الذي "يسعى للاستحصال على حكم من +كاس+ بإلغاء القرار المعترض عليه ومعاقبة الرياضية بفترة من عدم الأهلية، يتم تحديدها وفقاً لتقدير +كاس+ بدءاً من 25 كانون الأول/ديسمبر 2021، وإلغاء جميع النتائج التي حققتها الرياضية خلال هذه الفترة وأيضاً فرض العواقب التي يتم تحديدها وفقاً لتقدير +كاس+...".

وأفادت محكمة التحكيم الرياضي انها "بدأت الإجراءات التحكيمية وفقاً لقانون الرياضة ذات الصلة".

© 2023 AFP