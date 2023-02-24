بطولة إنكلترا: كونتي "قريب" من العودة ولكن ليس قبل موقعة تشلسي (ستيليني)

لندن (أ ف ب) – قال الإيطالي كريستيان ستيليني مساعد مدرب مواطنه أنتونيو كونتي أن الأخير بات "قريباً جداً" من العودة لتدريب توتنهام الانكليزي لكرة القدم، لكن من غير المتوقع أن يكون حاضراً للموقعة ضد ناديه السابق تشلسي الأحد ضمن منافسات المرحلة 26 من الدوري.

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ويتعافى كونتي من جراحة لاستئصال المرارة في إيطاليا بعد أن طلب منه الأطباء الخلود للراحة مرة أخرى.

لم تكن عودة المدرب البالغ 53 عاماً ناجحة اذ خسر توتنهام أمام ليستر سيتي 1-4 في المرحلة 23 من البريميرليغ وميلان الإيطالي صفر-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يقرر الخضوع للراحة مجدداً معتبراً أنه تسرّع بالعودة.

من ناحيته، قاد ستيليني النادي اللندني للفوز على وست هام 2-صفر في المرحلة الماضية، وكان على اتصال منتظم مع كونتي.

قال ستيليني للصحافيين الجمعة في المؤتمر الصحافي قبل المباراة المنتظرة عندما سُئل عن عودة كونتي "لا أعتقد ذلك (لمباراة تشلسي)".

وأضاف "هذه ليست اللحظة، لكنه قريب جداً لأنني أشعر أيضاً بطاقته. نتكلم عبر الهاتف ثلاث مرات يومياً، وفي المساء أيضاً، لذلك أشعر كما لو كان أنتونيو هنا".

وأردف "نتحدث كثيراً، وإذا قارنا الفترة التي خضع فيها أنتونيو للجراحة منذ ثلاثة أسابيع وحتى الآن، فإن الأمر مختلف تماماً" و"يعرف كل الأمور وننقل إليه شعورنا، هذا الإحساس تجاه اللاعبين".

خسر توتنهام جميع المواجهات الأربعة مع تشلسي الموسم الماضي، بما في ذلك ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة.

وبامكان توتنهام صاحب المركز الرابع برصيد 42 نقطة أن يتقدم بفارق 14 نقطة عن منافسه المتعثر حيث يحتل المركز العاشر في حال فوزه عليه في عقر داره الأحد.

قال ستيليني "نحن سعداء لأننا إذا قارنا فريقنا بشهر كانون الثاني/يناير الماضي، فنحن الآن أفضل، لكن علينا مواصلة العمل والتطور".

وأضاف "الموسم الماضي عانينا كثيراً ضد تشلسي ونأمل في أن يتغيّر هذا الموسم".

وفاز توتنهام بثلاث مباريات تحت اشراف ستيليني منذ حلوله بدلاً من كونتي، محققاً نفس عدد الانتصارات عندما حلّ ايضاً بدلاً من مواطنه في إنتر الإيطالي خلال حقبة تدريب الثنائي لـ "نيراتسوري".

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