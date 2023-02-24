بطولة المانيا: بايرن لوقف النزيف أمام "الحصان الأسود الرائع" أونيون برلين

برلين (أ ف ب) – يسعى بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب إلى وقف نزيف النقاط والعودة إلى سكة الانتصارات، عندما يستضيف شريكه "الحصان الأسود الرائع" أونيون برلين الأحد في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

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لم يكن النادي البافاري ليختار وقتًا أسوأ لمواجهة مفاجأة الموسم القطب الثاني للعاصمة برلين المتألق محليا بشراكته الصدارة مع بوروسيا دورتموند، وقاريا ببلوغه الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس على حساب اياكس أمستردام الهولندي العريق.

في المقابل، يعاني حامل اللقب الأمرين وخصوصاً محلياً حيث فاز مرتين فقط في مبارياته الست الأخيرة في البوندسليغا (3 تعادلات وخسارة واحدة)، ما أفسح المجال أمام بوروسيا دورتموند وأونيون برلين إلى اللحاق به إلى الصدارة وبات يتفوق عليهما بفارق الأهداف فقط بعدما كان الفارق بينهما خمس وسبع نقاط تواليا في المرحلة السادسة عشرة.

وكان أونيون برلين سيجد نفسه في الصدارة وبفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ ودورتموند لولا سقوطه في فخ التعادل السلبي امام شالكه صاحب المركز الأخير، حيث فشل في استثمار الخسارة الثانية للنادي البافاري هذا الموسم وكانت أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ.

ولن يكون ذلك عزاءً لبايرن ميونيخ الذي يتقدم عادةً في الدوري في هذه الفترات من الموسم ويركز على أوروبا.

واتهم الرئيس التنفيذي للنادي أوليفر كان الأربعاء الفريق بشيء لا يرتبط عادة بأبطال ألمانيا 32 مرة: الافتقار إلى الجشع.

وقال الرئيس التنفيذي لموقع مجلة "كيكر" الرياضية "إنها المرحلة الحاسمة من الموسم. يجب أن يكون هدفنا تقديم أفضل العروض باستمرار".

وأضاف "الأمر يتعلق بالجاهزية، إنه يتعلق بالجشع والرغبة ودرجة من الهدوء. إذا حققنا ذلك، فإننا لن نُهزم".

ويدخل بايرن المباراة في غياب قطب دفاعه المتألق الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو بسبب طرده المبكر أمام بوروسيا مونشنغلادباخ (2-3) وتحديدا الدقيقة الثامنة الأحد الماضي.

غضب ناغلسمان

وكان المدرب يوليان ناغلسمان اقتحم غرفة ملابس الحكام في مونشنغلادباخ بعد نهاية المباراة وفجر جام غضبه بسبب طرد أوباميكانو، حيث أشارت تقارير إلى أنه صرخ في وجه الحكام وتحديدا حكم الساحة توبياس فيلتس، وسمعه صحافيون يقول وهو يضرب باب الغرفة "هذه مزحة، لا يستطيع أحد أن يقنعني بأن هذا (الخطأ) يستحق الطرد. إنه قرار قذر"، قبل أن يغادر ويصف الحكام بـ"ضعيفي الشجاعة".

واعتذر مدرب بايرن في وقت لاحق واعترف بأنه "تجاوز الحد"، لكنه أصر على أن البطاقة الحمراء غير عادلة.

ونجا ناغلسمان من عقوبة الايقاف بعدما فتح الاتحاد الالماني تحقيقا في الحادثة، لكنه فرض عليه غرامة مالية قاسية بقيمة 50 الف يورو وافق المدرب على دفعها.

ويولي بايرن ميونيخ أهمية كبيرة لمباراة الأحد كونها تأتي قبل 10 أيام من استضافته لباريس سان جرمان الفرنسي في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال أوروبا بعدما حسم مواجهة الذهاب في باريس بهدف وحيد لمهاجمه الفرنسي كينغسلي كومان.

في المقابل، أبدى المدرب السويسري لأونيون برلين أورس فيشر الذي قاد الفريق من الدرجة الثانية إلى الأولى، عن خيبة أمله بعد إهدار فريقه لنقطتين ثمينتين الأحد، مذكراً فريقه والجماهير بمدى تقدمهم وأين وصلوا الآن.

وقال "المهام الجميلة تنتظرنا. إنه رائع. ماذا تريدون أكثر من ذلك؟".

وحصد أونيون برلين 16 نقطة من أصل 18 ممكنة في مبارياته الست الاخيرة ولم يخسر منذ سقوطه امام فرايبورغ في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قبل فترة التوقف بسبب مونديال قطر.

وقد يكون بايرن وأونيون برلين تحت ضغط كبير الأحد لأن بوروسيا دورتموند يلعب قبلهما بيوم واحد ويملك فرصة الانفراد بالصدارة عندما يحل ضيفا على هوفنهايم الخامس عشر والذي لم يذق طعم الفوز في مبارياته الـ11 الأخيرة.

ويبلي دورتموند البلاء الحسن منذ استئناف المنافسات مطلع العام الحالي وفي مختلف المسابقات. فاز في مبارياته الثماني التي لعبها حتى الان في 2023 بينها ستة متتالية في الدوري، وواحد في مسابقة الكأس المحلية على حساب بوخوم، ومثله في دوري ابطال اوروبا عندما تغلب على تشلسي الانكليزي 1-صفر في ذهاب ثمن النهائي.

وسيسعى دورتموند الى جاهدا الى كسب النقاط الثلاث ومواصلة انتصاراته المتتالية قبل استضافة لايبزيغ يوم الجعة المقبل في قمة المرحلة الثالثة والعشرين، وتشلسي في السابع من الشهر المقبل في اياب ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة.

لاعب للمتابعة: دانيليو دويخي (أونيون برلين)

انضم المدافع الهولندي دانيلو دويخي (24 عاما) إلى أونيون برلين في صفقة انتقال حر الصيف الماضي قادما من فيتيس أرنهم الهولندي، وسرعان ما أصبح ركيزة أساسية في تشكيلة المدرب فيشر.

قلة من اللاعبين يجسدون الأسلوب الفاعل والفعال للمدرب فيشر بشكل أفضل من قلب الدفاع الهولندي. منذ وصوله إلى العاصمة، سجل أربعة أهداف من أصل خمس محاولات على مرمى الفرق المنافسة، جميعها برأسه.

إذا أراد أونيون برلين انتزاع نقطة أو أفضل من ذلك من العملاق البافاري الأحد، يجب أن يلعب دويخي دورًا رئيسيًا.

ولد في روتردام خلال مباراة الارجنتين وإنكلترا في كأس العالم 1998 في فرنسا، وأطلق عليه والداه اسم رايموندو تيمنا باسم النجم البرازيلي رايموندو سوزا فييرا دي أوليفيرا الشهير بـ"راي".

هو ابن شقيق المدافع الدولي الهولندي السابق وينستون بوغارد، وهو من أصول سورينامية.

© 2023 AFP