بكين تدعو كييف وموسكو إلى الحوار وتحذر من استخدام السلاح النووي

بكين (أ ف ب) – بعد عام على اندلاع النزاع في أوكرانيا، دعت الحكومة الصينية في وثيقة من 12 نقطة نشرت الجمعة، موسكو وكييف إلى استئناف الحوار وعبرت عن رفضها للجوء إلى السلاح النووي بأي حال.

إعلان اقرأ المزيد

وقالت وزارة الخارجية الصينية في وثيقة بعنوان "موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية" إنّه "ينبغي على جميع الأطراف دعم روسيا وأوكرانيا للتحرّك في الاتّجاه نفسه واستئناف الحوار المباشر بينهما في أسرع وقت ممكن".

ونشرت الوثيقة صباح الجمعة على الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية الصينية بمناسبة مرور عام على الغزو الروسي في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.

وتسعى الصين منذ أسابيع إلى لعب دور الوسيط في النزاع الأوكراني ووعدت قبل أيام بنشر موقفها بهدف التوصل إلى حل سياسي.

وفي الوثيقة التي نشرت الجمعة، تعبر بكين عن موقف واضح ضد أي استخدام للسلاح النووي بينما لوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا بذلك.

وورد في الوثيقة أنه "ينبغي عدم استخدام الأسلحة النووية، وينبغي عدم خوض حروب نووية. ينبغي الوقوف ضدّ التهديد بالسلاح الذرّي أو اللجوء إليه".

كما دعت الوثيقة البلدين إلى تجنب أيّ هجوم على المدنيين أو المنشآت المدنية. وقالت "ينبغي على أطراف النزاع الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي وتجنّب مهاجمة مدنيين أو منشآت مدنية".

وفي تصريحات لشبكة "سي إن إن"، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان إن الوثيقة "كان من الممكن أن تتوقف عند النقطة الأولى، احترام سيادة جميع الدول".

وأضاف ساليفان أن "الحرب قد تنتهي غدا إذا أوقفت روسيا مهاجمة أوكرانيا وسحبت قواتها"، مشيرا إلى أن "أوكرانيا لم تهاجم روسيا وحلف شمال الأطلسي لم يهاجم روسيا والولايات المتحدة لم تهاجم روسيا".

وتشكل هذه الحرب قضية حساسة لبكين بسبب علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية القوية مع موسكو منذ سنوات، التي تعززها المصلحة المشتركة المتمثلة في تحقيق توازن واشنطن.

ضغط غربي

كانت الصين قد أكدت الثلاثاء أنها "قلقة جدا" من النزاع الذي "يتتفاقم بل ويخرج عن السيطرة".

وتدعو الصين المحايدة رسميا، إلى احترام سيادة الدول بما في ذلك أوكرانيا لكنها تحث المجتمع الدولي في الوقت نفسه على مراعاة المخاوف الأمنية لموسكو.

لكن الضغط الغربي يتزايد على بكين التي لم تدعم الهجوم الروسي ولم تنتقده علنا وعبرت مرارا عن دعمها لموسكو في مواجهة العقوبات الغربية.

في الأيام الأخيرة، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه يخشى أن تكون الصين تفكر في إمداد روسيا بالأسلحة، وهي معلومات نفتها بكين بشكل قاطع.

وزار أرفع مسؤول في الدبلوماسية الصينية وانغ يي مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني، الأربعاء موسكو حيث التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس بوتين.

وفي ختام هذه الزيارة، قالت موسكو إن وانغ عرض نهج الصين من أجل "حل سياسي" للنزاع.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس إنه يريد مناقشة هذه الوثيقة الخاصة بموقف الصين مع بكين، معتبرا مشاركة هذا الشريك الوثيق لموسكو "إيجابية".

وأضاف زيلينسكي "نود عقد اجتماع مع الصين. هذا في مصلحة أوكرانيا اليوم"، معتبرا أن "الصين بدأت الحديث عن أوكرانيا وإرسال بعض الإشارات، وهذه نقطة إيجابية جدا".

وتابع أنه "لم يطلع بعد" على الوثيقة الصينية وما زال "من الكبر جدا تقييمها".

© 2023 AFP