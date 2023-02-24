حارس منتخب إنكلترا يمدّد عقده مع إيفرتون

لندن (أ ف ب) – وقّع حارس مرمى منتخب إنكلترا جوردان بيكفورد على عقد طويل الأمد مع فريقه إيفرتون، حتى حزيران/يونيو 2027 بحسب ما أعلن ناديه الجمعة.

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ووضع هذا التمديد حداً لشائعات انتقال ابن الـ28 عاماً إلى أحد الفرق المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي، وذلك بعد أن دخل في الأشهر الـ12 الأخيرة من عقد الأعوام الخمسة الموقع مع إيفرتون في صيف 2017.

وخاض بيكفورد، المنتقل من سندرلاند عام 2017 مقابل 36 مليون دولار أميركي، أكثر من 200 مباراة مع القطب الأزرق لمدينة ليفربول.

ويحتل الفريق الذي تعاقد مع مدرب بيرنلي السابق شون دايش نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، المركز السادس عشر في ترتيب "برميرليغ"، على بعد نقطة من منطقة الهبوط.

قال بيكفورد لقناة النادي "من الرائع أن أوقع هذا العقد الجديد مع فريق مميز بالنسبة الي. الدعم الذي نلته من الجميع في هذا النادي منذ توقيعي كان هائلاً بالنسبة لي ولعائلتي".

تابع "إيفرتون فريق كبير. لم تكن المواسم الماضية كما تمنينا، لكننا نحظى بمدرب اعتقد انه سيقودنا في الاتجاه الصحيح ويرفعنا في الترتيب".

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