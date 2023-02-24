دورة ريو: ألكاراس يخسر مجموعة ويبلغ ربع النهائي

ريو دي جانيرو (أ ف ب) – عبر الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثانيًا عالميًا، بصعوبة الى ربع نهائي دورة ريو البرازيلية لكرة المضرب (500 نقطة) بفوزه على الايطالي فابيو فونيني 6-7 (5/7)، 6-2، 6-4 الخميس، ليبقى على المسار الصحيح للدفاع عن لقبه.

إعلان اقرأ المزيد

وقال ألكاراس بعد أن تحتم عليه العودة من تأخر بمجموعة "إنه تحد كبير أن تواجه لاعبًا مثل فابيو. إنه لاعب مميز وموهوب جدًا. لا تعرف أبدًا ما يخبئه لك".

وجدد ألكاراس، القادم من تتويج في بوينوس أيرس الاسبوع الماضي إثر عودته الى المنافسات بعد غياب أربعة أشهر للاصابة، فوزه على الايطالي المصنف 86 عالميًا في المواجهة الثانية بينهما، وللمفارقة كانت الاولى أيضًا في ريو العام الماضي وتحديدًا في نصف النهائي قبل أن يحقق اللقب على حساب الارجنتيني دييغو شفارتسمان.

يلتقي المصنف أول في الدورة تاليًا مع الصربي دوشان لايوفيتش الفائز على مواطنه لاسلو دييري 6-2، 6-4.

وكان ألكاراس بلغ ثمن النهائي بعد أن أكمل الاربعاء مباراته ضد صاحب الارض ماتيوش ألفيش إثر توقفها مساء الثلاثاء بسبب الامطار.

© 2023 AFP