فورمولا واحد: دجو مفاجأة اليوم الثاني من التجارب الشتوية ومرسيدس يعاني

اَلصَّخِير (البحرين) (أ ف ب) – حقق سائق ألفا روميو الصيني دجو غوانيو الجمعة مفاجأة من العيار الثقيل بتسجيله أسرع توقيت في اليوم الثاني من التجارب الشتوية للفورمولا واحد المقامة على حلبة الصخير البحرينية، متفوقاً على بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن.

إعلان اقرأ المزيد

وبعدما هيمن على اليوم الأوّل للتجارب الشتوية التي تسبق باكورة جولات البطولة العالمية في البحرين أيضاً، سجل فيرستابن، حامل اللقب في العامين الماضيين، خلف مقود سيارة ريد بول آر بي19 يتقاسمها مع زميله المكسيك سيرجيو بيريس، اسرع توقيت أمام الإسباني كارلوس ساينس (فيراري).

غير أن "ماد ماكس" تراجع للمركز الثاني على لائحة الأسرع (1.31.650 د.)، بعدما فاجأ غوانيو الجميع في نهاية هذا اليوم ليحقق التوقيت الاسرع على متن سيارته المزودة باطارات ناعمة بوقت قدره 1.31.610 دقيقة.

قال السائق الصيني "ليست سوى تجارب ونحن تزودنا بالإطارات الأكثر نعومة بخلاف بعض السائقين ومنهم ماكس".

وعلى الرغم من أن التجارب الشتوية التي تمتد لفترة ثلاثة أيام، لا تعكس الكثير من ناحية الاوقات، إلاّ أن معظم الفرق تستغل هذه الفرصة لإيجاد أفضل المعايير لسياراتها قبل افتتاح البطولة في 5 آذار/مارس المقبل.

وبرهن فيرستابن انه ما زال يملك بين يديه السلاح الفتاك للحفاظ على لقبه، حيث تقدم بفارق أكثر من نصف ثانية عن المخضرم الإسباني فرناندو ألونسو الثالث (أستون مارتن).

وسيتخلى فيرستابن عن مقود القيادة لزميله بيريس خلال اليوم الاخير للتجارب السبت، علماً أن الاخير حلّ في المركز الرابع عشر.

من ناحيته، بدا فريق فيراري الذي يعتبره كثر المنافس الرئيسي لريد بول، متحفظاً من دون كشف الكثير عن مستواه.

وبعدما سجل ساينس أسرع توقيت خلال الظهر، تراجع للمركز السادس في الترتيب، متفوقاً على زميله شارل لوكلير من موناكو الثامن.

وبخلاف ريد بول، يعاني فريق مرسيدس اذ تم اشهار الاعلام الحمراء قبل ساعتين من نهاية التجارب اثر توقف طراز دبليو14 جلس خلف مقوده السائق الانكليزي جورح راسل بسبب مشكلة هيدروليكية.

وقررت الحظيرة الالمانية عدم متابعة التجارب، ما شكّل ضربة قوية للفريق خصوصاً مع احتلال راسل للمركز الثالث عشر (1.33.654 د.) متقدماً على زميله مواطنه بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون صاحب المركز الخامس عشر مع توقيت بلغ 1.33.954 دقيقة.

© 2023 AFP