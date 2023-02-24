مهاجمة سابقة للمنتخب الياباني تتهم الاتحاد المحلي بإهمال الكرة النسائية

طوكيو (أ ف ب) – اتهمت المهاجمة الدولية السابقة يوكي ناغاساتو الاتحاد الياباني لكرة القدم بإهمال القطاع النسائي في كرة القدم، وذلك قبل أشهر معدودة من خوض نهائيات كأس العالم التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا بين 20 تموز/يوليو و20 آب/أغسطس.

إعلان اقرأ المزيد

وعجز الاتحاد الياباني عن التوصل لاتفاق من أجل نقل مباريات المنتخب الياباني للسيدات خلال مشاركته مؤخراً في كأس "شي بيليفز" التي أقيمت في الولايات المتحدة بين 16 و22 شباط/فبراير الحالي وحلت فيها اليابان ثانية خلف البلد المضيف.

وأفادت صحيفة "أساهي شيمبون" أن الاتحاد الياباني للعبة عجز عن ايجاد ناقل لبث مباريات بلاده الثلاث ضد البرازيل (صفر-1) والولايات المتحدة (صفر-1) وكندا (3-صفر)، ما دفع ناغاساتو التي توجت بطلة للعالم مع بلادها عام 2011، الى اتهامه بالتقاعس.

وقالت ابنة الـ35 عاماً التي تدافع عن ألوان شيكاغو ريد ستارز في الدوري الأميركي للسيدات، في موقعها وباللغة الإنكليزية "نعتقد أن عدم بث كأس +شي بيليفز+ هذه المرة يرجع الى حقيقة أن الاتحاد لم يفعل أي شيء منذ 12 عاماً للحفاظ أو تحسين" كرة القدم النسائية.

وتابعت "لقد رأينا تقاعساً في الترويج لمبارياتنا، وتقاعساً في إقامة مباريات في اليابان على الرغم من أننا فزنا بكأس العالم".

وتوجت اليابان باللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخها بفوزها في النهائي على الولايات المتحدة عام 2011، قبل أن تنال الفضية في أولمبياد لندن 2012 ثم كأس العالم 2015.

لكن مستوى المنتخب تراجع في الأعوام الأخيرة والسبب هو الاتحاد الياباني للعبة الذي لم يقدم "الدعم اللازم" وفق اللاعبة التي سجلت 58 هدفاً في 132 مباراة بألوان منتخب بلادها.

وأضافت "لا أريد أن يساء فهمي، فهذه ليست مشكلة آنية فقط. حصل تراكم في الافتقار الى كثير من الأشياء وما يحصل هو نتيجة ما فعلوه لنا".

وفي عام 2012، انتقدت النجمة هوماري ساوا الاتحاد الياباني بسبب سفر المنتخب الأولمبي للسيدات في الدرجة الاقتصادية، بينما سافر منتخب الرجال في درجة الأعمال.

© 2023 AFP