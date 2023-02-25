دورة الدوحة: مدفيديف يتوج باللقب أمام موراي

الدوحة (أ ف ب) – توج الروسي دانييل مدفيديف بلقب دورة الدوحة لكرة المضرب السبت بفوزه على الإسكتلندي أندي موراي 6-4 و6-4، وذلك بعد اسبوع من تتويجه في روتردام.

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وأكد مدفيديف، المصنف ثامناً عالمياً، انه عاد إلى قمة مستواه السابق بعد عدة أشهر مخيبة للآمال، حيث أُقصي ابن الـ 27 عاماً باكراً من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، مطلع هذا العام.

قال مدفيديف "مباراة صعبة للغاية، مع رياح أقوى قليلا اليوم، لذا كان كلانا يكافح من أجل العثور على الإيقاع".

وأضاف مشتكياً من الكرات "صراحة الآن يمكنني أن أقول هذا بعد أن انتهت البطولة، وفزت أيضاً: أعتقد أن هذه الكرات ليست جيدة للملاعب الصلبة"، مشدداً على "لقد غيروا شيئاً هذا العام وأنا لا أحب هذه الكرات. سمعت أن الكثير من اللاعبين الآخرين يعانون من الأكتاف والمرفقين والمعصمين".

وأردف "أنا نفسي عانيت من مشاكل في المعصم في أستراليا. بشكل عام أعتقد أنني كنت أعاني طوال الأسبوع لإيجاد إيقاع مثالي مع هذه الكرات، لكنني سعيد بالفوز".

سدد الروسي في النهائي 5 ارسالات ساحقة، لكنه ارتكب أيضاً 5 أخطاء مزدوجة.

من ناحيته، قارع موراي (35 عاماً) الذي وصل إلى نهائي احدى دورات الكرة الصفراء للمرة الأولى منذ حزيران/يونيو 2022 في شتوتغارت، منافسه، إلاّ انه افتقد للحسم في اللحظات الحاسمة.

أثنى موراي على منافسه قائلاً "دانييل هو أحد اللاعبين المفضلين لديّ ومن أفضل اللاعبين في الدورة"، مقراً بأنه خاض "أسبوعاً رائعاً".

ورغم الخسارة، تألق المصنف أول عالمياً سابقاً في الدوحة، حيث فاز على الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف 16 عالمياً، في طريقه إلى المباراة النهائية.

أنقذ موراي ثلاث نقاط حاسمة ضده في مباراته في الدور الأول وخمس بمواجهة التشيكي ييري ليهيتشكا في نصف النهائي.

© 2023 AFP