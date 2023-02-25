دورة دبي: كرايتشيكوفا تٌسقط شفيونتيك وتحقق اللقب

دبي (أ ف ب) – أسقطت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا نظيرتها البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميًا، وحققت السبت لقب دورة دبي الدولية للألف في كرة المضرب بفوزها عليها بمجموعتين نظيفتين 6-4، 6-2.

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وهذا اللقب الاول للمصنفة 30 عالميًا هذا العام والسادس في مسيرتها، والاكبر منذ تتويجها بلقب رولان غاروس 2021.

وكانت شفيونتيك مرشحة لحصد لقبها الثاني تواليًا بعد أن احتفظت الاسبوع الماضي بلقب دورة الدوحة.

لكن كرايتشيكوفا، المصنفة ثانية عالميًا سابقًا، جددت فوزها على المتوجة بثلاثة ألقاب كبرى، بعد أن أسقطتها أيضًا في نهائي دورة أوسترافا التشيكية العام الماضي، علمًا أن شفيونتيك حسمت أول مواجهتين ضد منافستها.

في طريقها الى النهائي، أزاحت كرايتشيكوفا كل من المصنفة ثانية عالميًا وبطلة أستراليا المفتوحة البيلاروسية أرينا سابالينكا في ربع النهائي، الاميركية جيسيكا بيغولا الثالثة في نصف النهائي، علمًا أنها كادت تودع من الدور الـ32 لولا أنقذت أربع نقاط حاسمة ضد الروسية داريا كاساتكينا.

أصبحت ابنة الـ27 عامًا بالتالي خامس لاعبة فقط في التاريخ تفوز على المصنفات الثلاث الاوليات في دورة واحدة.

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