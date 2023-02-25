دوري "أن بي ايه": كينغز يسقط كليبرز بعد شوطين إضافيين

لوس انجليس (أ ف ب) – ألحق ساكرامنتو كينغز خسارة موجعة معنوياً بمضيفه لوس أنجليس كليبرز 176-175، الجمعة في ثاني أعلى مباراة لناحية التسجيل بتاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

إعلان اقرأ المزيد

والنقاط الـ351 هي ثاني أعلى رصيد في تاريخ الدوري، وراء فوز ديترويت بيستونز على دنفر ناغتس 186-184، بعد ثلاثة أشواط إضافية في 13 كانون الأوّل/ديسمبر 1983.

وتوّج مهرجان لوس أنجليس ليلة من العروض الفردية المميزة، فسجّل مايك مونك 45 نقطة بعد نزوله بديلاً مع ساكرامنتو. زرع ثلاثية قبل 2.1 ثانيتين من انتهاء الوقت الأصلي فارضاً التمديد (153-153)، قبل أن يهدر نجم كليبرز كواهي لينارد سلة الفوز في الرمق الأخير.

سجّل مونك رميتين حرّتين معادلاً الأرقام في الوقت الإضافي، وعندما أهدر بول جورج سلة أخرة كانت ستحقق الفوز لكليبرز، خاض الفريقان شوطاً إضافياً ثانياً.

وكان كليبرز قد تقدّم بفارق 14 نقطة قبل 4:25 دقائق من نهاية الوقت، ثم ست نقاط قبل 1:57 دقيقة في الشوط الإضافي الثاني، لكن كينغز لم يستسلم.

ثلاثية أخرى من مونك وسرقة ثم سلة من دي أرون فوكس منحت ساكرامنتو التقدّم، قبل أن يهدر لينارد وزميله الفرنسي نيكولا باتوم فرصة الحسم في الثواني القاتلة.

أنهى فوكس المباراة برصيد 42 نقطة، علماً ان سبعة من لاعبي كينغز سجّلوا عشر نقاط أو أكثر.

قال مونك ان الشكوك حول إمكانية مواصلة كينغز، ثالث المنطقة الغربية (34-25)، تألقه في الخط المستقيم الأخير قبل الأدوار الاقصائية، قد ألهمته "أخذت الامور على عاتقي نوعاً ما، أن أخرج وألعب بشكل قوي. أعتقد ان زملائي ساروا على نهجي".

ولدى الخاسر، كان لينارد أفضل مسجل (44 نقطة) وأضاف بول جورج 34 نقطة و10 متابعات والموزع المخضرم راسل وستبروك الذي خاض مباراته الأولى مع كليبرز بعد انتقاله من لوس أنجليس ليكرز، 17 نقطة و14 تمريرة حاسمة قبل خروجه بالاخطاء الستة في الشوط الإضافي الثاني.

بدوره، قال تايرون لو مدرب كليبرز خامس المنطقة الغربية (33-29) "أعتقد انها كانت مباراة رائعة، خصوصاً بالنسبة للمشجعين. مباراة مجنونة، الكثير من اللحظات العاطفية والتقلبات".

© 2023 AFP