فورمولا واحد: بيريس الأسرع أمام هاميلتون في اليوم الثالث الأخير للتجارب الشتوية

اَلصَّخِير (البحرين) (أ ف ب) – حقق سائق ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس السبت التوقيت الأسرع خلال اليوم الثالث الأخير للتجارب الشتوية على حلبة الصخير البحرينية، متفوقاً على بطل العالم سبع مرات سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون.

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ولعب بيريس دوراً حاسماً في فوز زميله الهولندي ماكس فيرستابن بلقب السائقين في العامين الماضيين، ليضع فريق ريد بول حداً لهيمنة مرسيدس على لقبي السائقين والصانعين منذ عام 2014 واعتماد المحركات الهجينة.

وسجل بيريس الذي حلّ بدلاً من فيرستابن في مقصورة السيارة 1:30.305 دقيقة متقدماً بفارق 0.395 ثانية عن هاميلتون.

وحلّ الفنلندي فالتيري بوتاس (ألفا روميو) ثالثاً بتسجيله 1:30.827 دقيقة أمام سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو وزميله الاسباني كارلوس ساينس. وسجل الياباني يوكي تسونادا (ألفا تاوري) سادس أسرع توقيت.

وأكدت حظيرة ريد بول، المتوجة بلقب الصانعين العام الماضي، أنها ما زالت المعادلة الأصعب على حلبات البطولة العالمية بعدما تفوق فيرستابن في اليوم الأول (الخميس) وحلّ ثانياً في اليوم التالي، والمرشحة الأبرز لخلافة نفسها مع انطلاق باكورة الجولات الأحد من البحرين أيضاً في موسم قياسي يتضمن 23 جائزة كبرى.

أثنى سائق فيراري لوكلير على ريد بول بعد تفوق فيرستابن في اليوم الأوّل قائلاً "يبدو أن رد بول قوي للغاية في هذه الأيام الثلاثة".

وأضاف "أشعر أنه يتعيّن علينا القيام بمزيد من العمل".

ويأمل سائق الإمارة في أن يتمكن مدير فيراري الجديد الفرنسي فريدريك فاسور من إحداث تغيير في فريق سكوديريا خلال السباقات، بعدما تراجعت حظوظ "الحصان الجامح" في المقارعة على الانتصارات في الموسم الماضي بسبب مزيج من الإستراتيجيات السيئة ومشكلات في موثوقية السيارة الحمراء.

من ناحيته، قال فيرستابن الساعي للقب ثالث توالياً بعد أن دافع بنجاح عن لقبه الأول المثير للجدل في 2021، بإحرازه الثاني قبل أربعة سباقات من نهاية الموسم الماضي محققاً 15 انتصاراً "السيارة تعمل بشكل جيد".

وتألق سائق أستون مارتن البرازيلي-الإيطالي فيليبي دروغوفيتش بحلوله عاشراً (1:32.075 د.) بعدما حلّ بدلاً من الكندي لانس سترول الغائب عن التجارب جراء تعرضه لاصابة بعد وقوعه عن دراجته الهوائية.

فاز دروغوفيتش (22 عاماً) المولود في البرازيل بلقب بطولة سباقات فورمولا2 العام الماضي، وبات مرشحاً للحلول بدلاً من سترول في حال لم يتماثل، نجل صاحب الفريق الملياردير لورنس، للشفاء في الوقت المناسب قبل باكورة الجولات الأسبوع المقبل.

© 2023 AFP