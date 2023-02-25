في بيافرا السابقة مرشح للرئاسة يثير أمل شعب الإيغبو في نيجيريا

أوكا (نيجيريا) (أ ف ب) – في بداية شباط/فبراير، تسلق رجال سور مقر المفوضية الانتخابية في أوجوتو في جنوب شرق نيجيريا وعبروا الأسلاك الشائكة وألقوا من النوافذ زجاجات حارقة داخل المكتب.. وبسبب كثافة النيران انفجرت قارورة غاز لم تبقِ سوى رماد ومعدن مصهور وفجوات هائلة في الجدران.

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تكرر المشهد في هذه المنطقة المضطربة بسبب حركة انفصالية موروثة من الحرب الأهلية في بيافرا التي أسفرت عن مقتل أكثر من مليون شخص في نهاية ستينات القرن الماضي.

قبل الانتخابات الرئاسية التي تجري السبت، تضاعفت الهجمات على رموز الدولة وقتل عشرات الشرطيين في الأشهر الأخيرة في المنطقة.

لا يعترف كثيرون من أفراد اتنية الإيغبو الذين ما زالوا تحت صدمة النزاع ومقتنعين بأن الحكومات المتتالية خلال عقود "عاقبتهم" بضعف الاستثمار العام، بأنهم جزء من نيجيريا الحالية وما زال حلم الاستقلال يراودهم.

لكن في سابقة في تاريخ نيجيريا الحديث، تقدم فجأة مرشح يتحدر من جنوب شرق البلاد خلال الحملة وفرض نفسه كمنافس محتمل لتولي الرئاسة خلفا لمحمد بخاري الذي يغادر السلطة بعد ولايتين شهدتا انفجارا في الفقر وانعدام الأمن.

وخلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 2019، صوت عدد قليل جدًا من الناخبين من الجنوب الشرقي (نحو 25 بالمئة).

وبوجود حاكم أنامبرا السابق بيتر أوبي بين المرشحين الأوفر حظا، بدأ قسم منهم يحلم بما يمكن أن يتحقق.

"الأكثر كفاءة"

قالت أزوكا إيبيكا (42 عاما) بالقرب من سوق إيكي أوغبو "سأصوت لأوبي. رأيت ما فعله في ولايتنا عندما كان حاكما. وكذلك فهو من الإيغبو مثلنا".

وأكدت المرأة الغاضبة من النقص الأخير في العملات الورقية "لن أصغي بعد الآن إلى وعود السياسيين الذين يتحدثون فقط بأفواههم. سأصوت بعينينمفتوحتين".

وتشكل اتنية الإيغبو التي ينتمي إليها مرشح الحزب العمالي وهو مسيحي متدين يبلغ من العمر 61 عاما، أغلبية في الجنوب الشرقي وواحدة من أكبر ثلاث مجموعات عرقية في نيجيريا.

ومنذ عودة الديموقراطية إلى البلاد في 1999، لم ينجح أي من الإيغبو في الوصول إلى سدة الرئاسة، مما زاد من حدة الشعور بالتهميش في المنطقة.

ويقول تشيغوزي أوكوي (28 عاما) الذي يعمل مصمم أزياء "نحن لا نصوت لبيتر أوبي لأنه من الإيغبو بل لأنه الأكثر كفاءة. نريد بلدًا أفضل مع فرص عمل".

وتساءل الشاب "كيف يمكن لرجل يزيد عمره على سبعين عاما أن يجلب لنا شيئًا جديدًا؟"، مؤكدا "الحاجة إلى شخص مليء بالروح والطاقة".

أوبي (حاكم أنامبرا السابق (2006-2014) معروف بنزاهته ويمثل نموذجًا مضادًا للمؤسسة المسنة والمتهمة بالفساد التي يجسدها خصماه بولا تينوبو (70 عامًا) مرشح الحزب الحاكم والنائب السابق وعتيق أبو بكر (76 عاماً) مرشح المعارضة.

"التصويت بأمان"

في ولايته الأصلية، يظهر أوبي مبتسما على ملصقات الحملة المنتشرة في جميع أنحاء المدن والأرياف. لكن فوزه فيها ليس مضمونا لأن منطقته تشكل تاريخيا معقل حزب الشعب الديموقراطي المعارض.

يقول الأخوان هنري اللذان يكسبان عيشهما في العمل في تفريغ الشاحنات إنهما سيصوتان لعتيق أبو بكر أو "أتيكو" كما يلقب مرشح حزب الشعب الديموقراطي.

وقال الأخ الأصغر غودوين (28 عاما) الذي كان عاري الصدر ويلف وشاحا بنفسجيا حول رقبته "نحن متعبون. كل شيء يسير بشكل سيء في الوقت الحالي. أتيكو شغل من قبل منصب نائب الرئيس ومعه كل شيء سيكون أفضل".

وعلى خلفية تزايد انعدام الأمن والاضطرابات الانفصالية تبقى نسبة المشاركة مجهولة.

منذ الأسبوع الماضي قتل ثمانية من رجال الشرطة في أنامبرا. وقتل مسلحون الأربعاء مرشحا للمعارضة لمجلس الشيوخ وأعضاء فريقه في ولاية إينوجو المجاورة.

وتُنسب الهجمات في الجنوب الشرقي في أغلب الأحيان إلى "الحركة الاستقلالية للشعوب الأصلية في بيافرا" التي تنفي بدورها هذه الاتهامات.

وبعد أكثر من نصف قرن على فشل جمهورية بيافرا التي أعلنت من جانب واحد، تواصل الحركة المطالبة بالانفصال ولا تعترف بالتصويت. ولم تدع الحركة إلى مقاطعة الانتخابات لذلك ستعرف نسبة الذين سيمتنعون عن التصويت عن قناعة أو ترهيب.

ودعا المتحدث باسم شرطة الولاية توتشوكو إيكينغا "الناس إلى الخروج والتصويت بأمان"، ووعد بوجود قوي للشرطة.

واذا خسر بيتر أوبي الانتخابات، سيؤدي ذلك إلى خيبة أمل لدى الشباب حسب مركز "اس بي ام انتليجنس" لكن هزيمته ستؤجج "حماسة" أكثر مؤيدي الحركة الاستقلالية تطرّفًا.

© 2023 AFP