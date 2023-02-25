متظاهرون في برلين يطالبون بالتفاوض مع موسكو لإنهاء النزاع الأوكراني

برلين (أ ف ب) – تظاهر نحو عشرة آلاف شخص، بحسب الشرطة، السبت في وسط برلين، مطالبين بالتفاوض مع موسكو بدل تسليم أوكرانيا أسلحة، بعد عام على بدء الغزو الروسي لهذا البلد.

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نظم التجمع بدعوة من السياسية اليسارية المتطرفة ساره فاغنكنيشت والناشطة دفاعا عن حقوق النساء اليس شفارتزر وحمل شعار "التمرد من أجل السلام". لكنه أثار جدلا كبيرا لأن شخصيات من الحزب اليميني المتطرف انضمت الى المبادرة.

وأمام بوابة براندنبورغ وفي أجواء باردة، تحدثت منظمتا التظاهرة داعيتين الى اعتماد "الدبلوماسية بدل إرسال السلاح".

ومنذ العاشر من شباط/فبراير، اطلقت فاغنكنيشت وشفارتزر أيضا عريضة على الإنترنت عنوانها "تظاهر من أجل السلام"، جمعت أكثر من 645 الف توقيع.

وقال متحدث باسم شرطة برلين إنه تم إعلان تنظيم تظاهرات أخرى تنتمي الى التيار نفسه مقابل تظاهرات مضادة. وخشية وقوع صدامات، استنفرت قوات الأمن نحو 1400 شرطي.

شهدت ألمانيا الجمعة تظاهرات عدة ضد الحرب في أوكرانيا، بينها واحدة أمام بوابة براندنبورغ التي أضيئت بألوان العلم الأوكراني.

© 2023 AFP