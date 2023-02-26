بطولة ألمانيا: بايرن يفجر غضبه في أونيون برلين ويستعيد الصدارة

برلين (أ ف ب) – فجَّر بايرن ميونيخ حامل اللقب في الأعوام العشرة الأخيرة جام غضبه في ضيفه وشريكه لاسابق أونيون برلين مفاجأة الموسم عندما أكرم وفادته بثلاثية نظيفة مستعيدا الصدارة من بوروسيا دورتموند الأحد في ختام المرحلة الثانية والعشرين من بطولة المانيا لكرة القدم.

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وحسم النادي البافاري قمة المرحلة في شوطها الأول بتسجيله الاهداف الثلاثة حيث فرض المهاجم الدولي الفرنسي كينغسلي كومان نفسه نجما بصناعته الهدف الاول للكاميروني إريك-ماكسيم تشوبو-موتينغ (31) وتسجيله الثاني (40) ومساهمته في الثالث بتمريرة الى القائد توماس مولر الذي هيأها لجمال موسيالا (45+1).

وعوض بايرن ميونيخ خسارته المفاجئة أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-3 في المرحلة الماضية عندما لعب المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثامنة بسبب طرد قطب دفاعه الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو ما تسبب في غضب مدربه يوليان ناغلسمان وهجومه على الحكام في غرفتهم عقب نهايتها.

ونجا ناغلسمان الذي اعتذر بعدها على سلوكه، من عقوبة الايقاف لكنه غُرِّم 50 ألف يورو.

وهو الفوز الثالث عشر لبايرن ميونيخ هذا الموسم مقابل سبعة تعادلات وخسارتين فرفع رصيده الى 46 نقطة مستعيدا الصدارة بفارق الاهداف من بوروسيا دورتموند الفائز على مضيفه هوفنهايم 1-صفر السبت، فيما بقي أونيون برلين ثالثا بعدما تجمد رصيده عند 43 نقطة بخسارته الاولى في مبارياته السبع الاخيرة والخامسة هذا الموسم.

موسيالا يسجل يوم عيد ميلاده

وشهدت المباراة عودة المهاجم الدولي السنغالي ساديو مانيه إلى الملاعب بعد غياب لمدة ثلاثة أشهر ونصف بسبب إصابة في عظمة الشظية اليمنى تعرض لها في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر ضد فيردر بريمن وحرمته من المشاركة في المونديال القطري مع منتخب بلاده.

ودخل مانيه في الدقيقة 65 مكان كومان دون أن ينجح النادي البافاري في تعزيز النتيجة.

وضغط بايرن ميونيخ منذ البداية بحثا عن التسجيل وأهدر مولر فرصة افتتاح التسجيل عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من تشوبو-موتينغ لعبها برعونة والمرمى المشرع امامه فشتتها الدفاع (5).

وجرب موسيالا حظه بتسديدة من خارج المنطقة بجوار القائم الايسر (10).

وكانت اول واخطر فرصة للضيوف عندما انطلق الدولي التونسي عيسى العيدوني من منتصف الملعب وهيأ كرة على طبق من ذهب الى الفرنسي جيروم روسيون سددها بين يدي حارس المرمى الدولي السويسري يان سومر (15).

وكاد مولر يفعلها بلمسة "على الطاير" من مسافة قريبة اثر كرة عرضية لكومان لكن الحارس الدنماركي فيديريك رونو ابعدها ببراعة قبل ان ترتد من احد مدافعيه الى ركنية لم تثمر (29).

ونجح موتينغ في افتتاح التسجيل بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لكومان أسكنها على يسار الحارس (31).

وهو الهدف التاسع لتشوبو-موتينغ في الدوري هذا الموسم.

وكاد العيدوني يدرك التعادل بتسديدة قوية على اطسير من داخل المنطقة اثر تمريرة من شيرالدو بيكر مرت بجوار القائم الايسر (37).

وأضاف كومان الهدف الثاني اثر تلقيه كرة خلف الدفاع من مولر فانطلق من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة مراوغا الحارس وتابعها داخل المرمى الخالي (40).

وعزز موسيالا تقدم النادي البافاري بالهدف الثالث عندما تلقى كرة من مولر امام المرمى فتابعها داخل المرمى من مسافة قريبة (45+1).

وهو الهدف الحادي عشر هذا الموسم في الدوري لموسيالا الذي احتفل بأفضل طريقة بعيد ميلاده

موسيالا الحادي عشر هذا الموسم العشرين.

وتابع بايرن ميونيخ أفضليتهف ي الشوط الثاني، وأنقذ الحارس رونو مرماه من الهدف الرابع بتصديه لانفراد الدولي الكندي الفونسو ديفيس (48).

وواصل الحارس رونو تألقه وتصدى بوجهه لتسديدة مولر من مسافة قريبة (62)، وأخرى برأسه للاعب ذاته (72).

ليفركوزن يفرمل فرايبورغ

وفرمل باير ليفركوزن صحوة مضيفه فرايبورغ عندما أرغمه على التعادل 1-1 الأحد في

وكان فرايبورغ البادئ بالتسجيل عبر الإيطالي فينتشنزو غريفو في الدقيقة 29، لكن باير ليفركوزن أدرك التعادل بواسطة الدولي الإيراني سردار أزمون في الدقيقة 67.

وكان فرايبورغ يمني النفس بتحقيق فوزه الثالث تواليا وتشديد الخناق ولو مؤقتا على بايرن ميونيخ وأونيون برلين، لكن باير ليفركوزن حرمه من ذلك.

وفشل فرايبورغ في استعادة المركز الرابع من لايبزيغ الفائز على أينتراخت فرانكفورت 2-1 السبت، فتراجع الى المركز الخامس برصيد 41 نقطة مقابل 42 نقطة للأخير.

في المقابل، عزز باير ليفركوزن المنتشي بتأهله إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، موقعه في المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة.

© 2023 AFP