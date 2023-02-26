دورة ريو دي جانيرو: ألكاراس ونوري يتواجهان مجدداً على اللقب

ريو دي جانيرو (أ ف ب) – انحصر لقب دورة ريو دي جانيرو البرازيلية في كرة المضرب بين الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثانياً عالمياً والبريطاني كاميرون روني، وذلك في إعادة لنهائي دورة بوينوس أيرس الذي حسمه الأول لصالحه قبل أسبوع.

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وتأهل الإسباني، المصنف أول في الدورة البرازيلية، الى المباراة النهائية بعد مواجهة صعبة استغرق ساعتين و42 دقيقة لحسمها ضد التشيلي نيكولاس خاري، المصنف 139 عالمياً والصاعد من التصفيات، بنتيجة 6-7 (2-7) و7-5 و6-صفر.

أما نوري، المصنف ثانياً في الدورة و13 عالمياً، فبلغ بدوره النهائي بفوزه على الإسباني بيرنابي ساباتا بصعوبة أيضاً 6-2 و3-6 و7-6 (7-3).

وتوقع ألكاراس أن "تكون مباراة صعبة جداً (في النهائي). كاميرون يتمتع بمستوى جيد جداً وقد أظهر ذلك في المباريات السابقة".

وأكد الإسباني البالغ 19 عاماً والذي بات العام الماضي أصغر لاعب يتصدر تصنيف المحترفين بعد تتويجه بطلاً لفلاشينغ ميدوز الأميركية، أنه عائد بقوة من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب.

وتوج الإسباني الأحد الماضي بلقب دورة بوينوس أيرس في أول مشاركة له منذ قرابة أربعة أشهر بفوزه على نوري 6-3 و7-5 في المباراة النهائية، رافعاً رصيده الى سبعة ألقاب.

وخاض ألكاراس في بوينوس أيرس مشاركته الأولى في احدى دورات رابطة "أيه تي بي" منذ غيابه عن الملاعب في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما اضطر للانسحاب خلال مباراته في ربع نهائي دورة باريس للماسترز جراء تعرضه لتمزق في عضلات بطنه أبعده عن المنافسات بما فيها البطولة الختامية في نهاية العام الماضي وأستراليا المفتوحة مطلع الحالي.

وتسبب هذا الغياب، لاسيما عن بطولة أستراليا المفتوحة، بخسارة الإسباني الشاب لصدارة التصنيف العالمي لصالح الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي حقق اللقب.

ويمني ألكاراس النفس بأن يواصل العودة القوية وإحراز لقبه الاحترافي الثامن من خلال تأكيد تفوقه على نوري الذي خسر أربع من المواجهات الخمس التي جمعت اللاعبين حتى الآن.

وكان الإسباني "فخوراً بنفسي. أن أصل الى النهائي في مشاركتي الثانية فهذه لحظة مميزة حقاً بالنسبة لي. لا يمكنني أن أطلب بداية أفضل لعام 2023...".

وحقق الإسباني خمسة من ألقابه السبعة حتى الآن على الملاعب الترابية، وسيكون أمام فرصة إضافة لقب آخر على هذه الملاعب في ريو دي جانيرو حيث توج بطلاً أيضاً العام الماضي.

وفي المقابل، سيحاول نوري (27 عاماً) احراز اللقب الخامس في مسيرته والأول منذ أيار/مايو في ليون على ملاعب ترابية أيضاً.

© 2023 AFP