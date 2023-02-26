دوري "أن بي أيه": تايتوم يهدي سلتيكس فوزاً قاتلاً على سيكسرز

لوس انجليس (أ ف ب) – قاد جايسون تايتوم فريقه بوسطن سلتيكس الى فوز قاتل على مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، حاسماً المواجهة بين متصدر وثالث المنطقة الشرقية 110-107 بسلة ثلاثية قبل أقل من ثانيتين على النهاية السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وارتقت المواجهة رقم 571 بين الفريقين الغريمين الى مستوى التوقعات حيث تبادلا التقدم خمس مرات في اللحظات الأخيرة، قبل أن يقول تايتوم كلمته قبل 1.3 ثانية على نهاية لقاء تخلف خلاله فريقه بفارق 15 نقطة في الربع الثالث.

وبفضل جايلن براون (26 نقطة) وديريك وايت (18 نقطة) ولاعب سيكسرز السابق آل هورفورد (15 من 5 ثلاثيات) وتايتوم (18 مع 13 متابعة و6 تمريرات حاسمة)، عاد سلتيكس من بعيد على أرض سيكسرز الذي وجد نفسه متخلفاً بفارق 5 نقاط قبل ثلاث دقائق على النهاية.

وبمؤازرة الجمهور المتحمس الى أقصى الحدود، ترجم الكاميروني جويل إمبيد رميتين حرتين بنجاح ثم أضاف سلة ليقلص الفارق الى نقطة، قبل أن يعترض محاولة جايلن براون، مانحاً زميله تايريس ماكسي فرصة وضع صاحب الأرض في المقدمة واستغلها الأخير بنجاح ليشعل مدرجات الملعب.

لكن هورفورد رد بثلاثية في سلة الفريق الذي دافع عن ألوانه موسم 2019-2020، مانحاً سلتيكس التقدم بفارق نقطتين قبل أن يضيف تايتوم سلة أخرى لتصبح النتيجة 107-103.

ومن رميتين حرتين لكل من جيمس هاردن وإمبيد، بات الفريقان على المسافة ذاتها، قبل أن يقول تايتوم كلمته بثلاثيته القاتلة، حاسماً الفوز الـ44 لسلتيكس في 61 مباراة، فيما مني سيكسرز بهزيمته العشرين في 59 مباراة رغم جهود إمبيد الذي سجل 41 نقطة مع 12 متابعة، وهاردن وتوبياس هاريس اللذين ساهما بـ21 و19 نقطة توالياً.

وفي أبرز المباريات الأخرى، سقط دنفر ناغتس أمام ممفيس غريزليز 94-112 في مواجهة بين صاحبي المركزين الأولين في المنطقة الغربية.

وتسيَّد غريزليز اللقاء اعتباراً من الدقائق الأخيرة للربع الأول ولم يسمح من بعدها لمتصدر المنطقة في التقدم عليه، بل وصل الفارق بينهما في إحدى مراحل اللقاء الى 35 نقطة بعدما عرف صاحب الأرض كيف يحتوي النجم الصربي نيكولا يوكيتش الذي اكتفى بـ15 نقطة.

ورغم أنه لم يتجاوز الـ15 نقطة، كان يوكيتش أفضل مسجل في صفوف ناغتس الذي مني بهزيمته التاسعة عشرة في 61 مباراة لكنه ما زال بعيداً في الصدارة عن غريزليز (36-23).

وكان جا مورانت أفضل لاعبي المضيف بتسجيله 23 نقطة، فيما ساهم تايوس جونز بـ17، بينها 5 ثلاثيات.

وفاز تشارلوت هورنتس على ميامي هيت 108-103، إنديانا بايسرز على أورلاندو ماجيك 121-108، تورونتو رابتورز على ديترويت بيستونز 95-91، يوتا جاز على سان أنتونيو سبيرز 118-102، ونيويورك نيكس على نيو أورليانز بيليكانز 128-106.

© 2023 AFP