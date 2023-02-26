قطع الأشجار في اليمن بديل الغاز والوقود

تعز (اليمن) (أ ف ب) – تتعالى أصوات المناشير الكهربائية في جبال جنوب اليمن الغارق في الحرب، إذ أصبح خشب الأشجار مصدرًا بديلاً للطاقة لسكان بلد فقير يواجهون واحدة من أسوأ الازمات الإنسانية في العالم.

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ولم يسلم اليمن من التضخم العالمي وارتفاع أسعار الطاقة، رغم انه منقطع عن العالم إلى حد كبير بسبب الحرب المستمرة منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين القريبين من إيران.

وهذا الصراع، الذي خلف مئات آلاف القتلى وملايين النازحين، دمّر كذلك اقتصادا هشا للغاية، ما دفع جزءا كبيرا من حوالي 30 مليون يمني إلى حافة الجوع والمجاعة.

على مشارف مدينة تعز في جنوب غرب البلاد التي يحاصرها الحوثيون لكنّها لا تزال تحت سيطرة الحكومة، يجمع حسين عبد القوي وزملاؤه خشباً من أشجار قطعت حديثا في غابة قبل رميه في الجزء الخلفي من شاحنة صغيرة.

ويقول عبد القوي لوكالة فرانس برس "بدأنا في قطع الاشجار وبيعها لانه ليس لدينا وسيلة اخرى للعيش"، مصيفا "هذه كارثة" أخرى لليمن.

لكنه يؤكد أنّ "لا خيار أمامنا سوى بيعها، مثلما لا خيار أمام الناس سوى شرائها".

"كارثة"

تسبب الانتعاش العالمي بعد كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا في ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي وعدم استقرارها.

رجل يقطع أغصان أشجار للحصول اشجار لم يبق منها سوى الجذوع بعدما قطعت الأغصان للحصول على حطب في ضواحي تعز بجنوب غرب اليمن في 24 شباط/فبراير 2023 © أحمد الباشا / ا ف ب

وأمام مخبز عبد السلام دابوان في مركز تسوق في تعز، تتراكم جذوع وأغصان مقّطعة، قبل أن تُحرق في الأفران لتحضير الخبز، الغذاء الأساسي خاصة للعائلات الأكثر فقراً من اليمن.

وبينما ينهمك موظفوه في خبز أرغفة صغيرة وفطائر ذهبية اللون، يقرّ الخبّاز أمام فرنه بأنّه اضطر إلى استخدام الخشب بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز والوقود.

ويوضح أنه لو لم يقم بذلك، لكان اضطر لزيادة أسعاره على ضوء زيادة كلفة الوقود. ويقول لفرانس برس "نستخدم الحطب لمنح الناس ما يحتاجون"، داعيا الحكومة لمساعدة التجار في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.

وبحسب الخبير البيئي أنور الشاذلي، قطعت أكثر من ستة ملايين شجرة منذ بداية الحرب، خصوصا في صنعاء حيث تستخدم على نطاق واسع في المخابز والمطاعم، بحسب أرقام رسمية.

ويؤكّد الاختصاصي أنّ قطع الأشجار "موجود في جميع البلدان ولكن بطريقة منظّمة".

ويتابع انه في اليمن وخاصة في تعز يتم قطع الأشجار "على مستوى سطح الأرض مما يؤثر على المياه الجوفية والأنظمة الزراعية والتنوع البيولوجي ويساهم في تآكل التربة".

ويحذّر الخبير من أنّ السلطات يجب أن تتدخل من خلال منع عمليات القطع "الفوضوية" وتدريب الأشخاص الذين يقطعون الأشجار على القيام بذلك بطريقة "مناسبة" للتقليل من الآثار على البيئة.

ويشدد الخبير البيئي على أنه يتفهم محنة السكان في مواجهة التضخم والعواقب الاقتصادية للحرب، لكن على اليمن أن يتحرك بشكل عاجل لمنع "الكوارث الطبيعية التي ستصيب البلاد".

© 2023 AFP