مقتل أربعة جنود في مواجهات مع المتمرّدين الحوثيين في اليمن

دبي (أ ف ب) – قُتل أربعة جنود يمنيين على الأقل في مواجهات مع المتمرّدين الحوثيين في شمال شرق اليمن، حسبما أعلن مسؤول عسكري الأحد.

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وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إنّ "أربعة جنود قُتلوا في اشتباكات مع المتمرّدين الحوثيين مساء السبت في جنوب مديرية حريب في محافظة مأرب".

وأضاف المصدر أنّ الجنود كانوا يتصدّون لـ"هجوم مباغت" نفّذه الحوثيون، مشيراً إلى إصابة عدد منهم بجروح، الأمر الذي أكدته مصادر طبية في مأرب.

وانتهت المواجهات بعد ساعات قليلة من الهجوم الأساسي الذي نفّذه الحوثيون والذي استهدف مواقع حكومية في مديرية حريب جنوب مدينة مأرب.

وقُتل عدد من المهاجمين، ولكن لم تُعرف الحصيلة على الفور.

وتشهد جبهات مأرب، المنطقة الغنية بالنفط والتي تعدّ آخر معقل للحكومة في الشمال، مواجهات متكرّرة بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية المدعومة بتحالف تقوده السعودية.

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، نزاعا داميا منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين. وتصاعد النزاع مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 لوقف تقدم الحوثيين بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء.

وأودى الصراع مذاك بعشرات آلاف اليمنيين وتسبب بأزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم مع نزوح ملايين الأشخاص.

وأدى وقف إطلاق النار الذي توسّطت فيه الأمم المتحدة ودخل حيّز التنفيذ في نسيان/أبريل 2022، إلى خفض العمليات القتالية بشكل كبير. وانتهت مدّة الهدنة في تشرين الأول/أكتوبر من غير أن يتوصل الأطراف إلى اتفاق لتجديدها، لكن وقف إطلاق النار لا يزال صادما إلى حد بعيد.

© 2023 AFP