مقتل إسرائيليين اثنين في هجوم "إرهابي فلسطيني" (بيان حكومي) 

حوارة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتل اسرائيليان في هجوم "إرهابي فلسطيني" في الضفة الغربية المحتلة الأحد، كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي في بيان.

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وقال البيان المشترك الصادر عن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير "في هذا اليوم الصعب (...) قتل مواطنان إسرائيليان في هجوم إرهابي فلسطيني".

ووقع إطلاق النار الذي استهدف مركبة عند مفترق طرق قرب قرية حوارة بين مدينتي نابلس ورام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب متحدث باسم خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء لوكالة فرانس برس، تم نقل مصابين اثنين إلى المستشفى قبل أن يعلن عن وفاتهما لاحقا.

وأكد الجيش الإسرائيلي "ملاحقة الإرهابيين وإغلاق المنطقة".

ورصد مصور فرانس برس قوات الأمن الإسرائيلية التي انتشرت على طول الطريق وشرعت في تفتيش المركبات العابرة.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية أن القتيلين هما الشقيقان اليهوديان هلل ويعكوف يانيف.

ويتزامن الهجوم مع مباحثات إسرائيلية-فلسطينية تعقد في مدينة العقبة الأردنية.

عقب الهجوم، دعا وزير الاستيطان في الحكومة الإسرائيلية أوريت ستروك "الوفد الإسرائيلي للعودة فورا" من اجتماع العقبة.

ويأتي الهجوم بعد عدة أيام من العملية العسكرية الإسرائيلية الأربعاء في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية والتي أدت إلى مقتل 11 فلسطينيا وجرح أكثر من 80 بالرصاص الحي.

ومنذ مطلع العام الجاري، أودت أعمال العنف والمواجهات ب 62 فلسطينيا بينهم مقاتلون ومدنيّون بعضهم قصّر، و11 إسرائيليا بينهم ثلاثة قاصرين، فضلا عن امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

تحتل إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ العام 1967.

وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية حيث يعيش نحو نصف مليون مستوطن، غير قانونية بموجب القانون الدولي.

© 2023 AFP