إرجاء إطلاق صاروخ تابع لشركة "سبايس إكس" إلى محطة الفضاء الدولية

كاب كانافيرال (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – ألغي في اللحظات الأخيرة إطلاق صاروخ تابع لشركة "سبايس إكس" إلى محطة الفضاء الدولية، كان مقرراً في وقت باكر الاثنين من فلوريدا، وذلك لأسباب مرتبطة بالنظم الأرضية، على ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

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وأُرجئ إطلاق الصاروخ إلى تاريخ يُحدد لاحقاً، بعدما كان مقرراً حصوله من مركز كينيدي الفضائي الاثنين عند الساعة 1,45 صباحاً (6,45 بتوقيت غرينتش) وعلى متنه طاقم "كرو6" الذي يضم أشخاصاً من ثقافات متنوعة، وهو سادس فريق يزور محطة الفضاء الدولية ضمن مهمة تناوب اعتيادية تتولاها "سبايس اكس".

وكان يُفترض أن تلتحم كبسولة "دراغن" التي تنقل رواد الفضاء، وهم أميركيان وروسي وإماراتي، بمحطة الفضاء الدولية بعد رحلة تستغرق نحو يوم.

إلا أنّ إطلاق الصاروخ أُلغي قبل دقيقتين من الإقلاع. وغرّدت ناسا عبر تويتر "أُلغي إطلاق +كرو6+ بسبب مشكلة مرتبطة بالنظم الأرضية".

وأعلنت "سبايس إكس" بعد فترة وجيزة عن بدء تفريغ الوقود من الصاروخ، مشيرة إلى أنّ الطاقم سينزل من الكبسولة.

© 2023 AFP