"ادنوك للغاز" ترفع حجم الطرح العام الأولي

ابوظبي (أ ف ب) – أعلنت شركة "ادنوك للغاز" الإماراتية الإثنين قرارها رفع حجم الطرح الاولي إلى 5% من أسهم الشركة بدلا من 4%، في أكبر عملية بيع أسهم هذا العام تهدف لجمع نحو 2,5 مليار دولار، بحسب بيان رسمي.

إعلان اقرأ المزيد

وتعد "أدنوك للغاز" التي تم تأسيسها في كانون الأول/يناير 2023 كأحد فروع شركة النفط الوطنية "ادنوك"، مجموعة واسعة النطاق تعمل في جميع مجالات وجوانب قطاع الغاز.

وقالت الشركة الإماراتية في بيان إن "قرارها بزيادة حجم الطرح يستند إلى الطلب الكبير من المستثمرين في جميع الشرائح"، مضيفة أن هذا يعني أن "قيمة الطرح ستبلغ تقريبا من 2,4 مليار دولار أميركي إلى 2,5 مليار دولار".

بيعت أسهم الشركة المعروضة الخميس في أول ساعة من بدء فترة الاكتتاب، بحسب ما اعلن مصدر مقرب من الشركة لوكالة فرانس برس. وستقوم الشركة ببيع 3,84 مليار سهم وهو ما يشكل 5 بالمئة من مجموع أسمهما.

وتم تحديد النطاق السعري الخميس لأسهم الطرح "بين 2,25 إلى 2,43 درهم للسهم الواحد"، ما يعني تقييم الشركة بما بين 47 و50,8 مليار دولار. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي في 3 من آذار/مارس المقبل.

وسيتم بدء الإدراج والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 13 من آذار/مارس المقبل.

وفقًا لوكالة بلومبرغ المالية، تم جمع 1,67 مليار دولار فقط في الاكتتابات العامة الأولية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا حتى الآن هذا العام.

وتبلغ طاقة الشركة الإنتاجية حوالي 10 مليارات قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً، وتقدم الشركة خدماتها لمجموعة كبيرة من العملاء المحليين والدوليين من خلال محفظة واسعة من المنتجات.

وهي توفر حوالي 60 بالمئة من احتياجات دولة الإمارات من الغاز، كما تصدر الغاز الطبيعي والمنتجات ذات الصلة لمجموعة من الزبائن في أكثر من 20 دولة.

© 2023 AFP