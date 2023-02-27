التصنيف العالمي: رقم قياسي لديوكوفيتش بـ378 أسبوعًا في الصدارة

باريس (أ ف ب) – حطّم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الرقم القياسي لعدد الاسابيع في صدارة التصنيف العالمي لكرة المضرب، لدى الرجال او السيدات، بوصوله الاثنين الى 378 أسبوعًا، متجاوزًا الرقم الذي كان يتقاسمه مع الالمانية شتيفي غراف (377).

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واستعاد ديوكوفيتش صدارة التصنيف غداة تتويجه بلقب أستراليا المفتوحة مطلع العام ليعادل الرقم القياسي للاسباني رافايل نادال في عدد ألقاب البطولات الكبرى (22).

واعتلى "دجوكو" صدارة التصنيف للمرة الاولى عام 2011 بعد أن توج بلقب بطولة ويمبلدون الانكليزية على حساب نادال.

وكان الصربي يملك الرقم القياسي لعدد الاسابيع في الصدارة لدى الرجال منذ أن تجاوز رقم السويسري روجيه فيدرر (310 أسابيع) في آذار/مارس 2021 قبل أن يتخطى غراف الاثنين.

وقال الصربي في فيديو عبر حسابه على إنستغرام متوجهًا الى الجماهير "بالطبع بفضل حبكم والقوة الكبيرة التي منحتموني إياها على مر السنين، تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات الرائعة طوال مسيرتي".

وأضاف "آخرها تحطيم الرقم القياسي بـ378 أسبوعًا في المرتبة الأولى في التصنيف، متجاوزًا إحدى أعظم من لعب التنس على الإطلاق، رجالًا ونساءً، شتيفي غراف. لذلك أنا ممتن وفخور للغاية وسعيد بهذا الإنجاز".

ويتصدر ديوكوفيتش حاليًا بفارق 200 نقطة فقط عن الاسباني كارلوس ألكاراس، وسينافس هذا الاسبوع في دورة دبي الدولية (500 نقطة) التي حقق لقبها خمس مرات آخرها في 2020.

وفي أبرز التغييرات على العشرة الاوائل، خسر نادال مركزين وتراجع الى المركز الثامن، فيما تقدم الاميركي تايلور فريتز الى المركز الخامس والروسي دانييل مدفيديف، الاول عالميًا سابقًا، مركزًا الى المرتبة السابعة بعد تتويجه في الدوحة بلقبه الثاني في غضون أسبوعين بعد روتردام.

لدى السيدات، لم يشهد ترتيب العشر الاوليات أي تغيير ولا زالت البولندية إيغا شفيونتيك تحلق في الصدارة بفارق أكثر من 4 آلاف نقطة عن أقرب منافساتها، رغم خسارتها نهائي دورة دبي للألف امام التشيكية باربورا كرايتشيكوفا التي تقدمت 14 مركزًا الى المرتبة 16.

- تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:

1. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 6980 نقطة

2. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 6780

3. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 5805

4. كاسبر رود (النروج) 5515

5. تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3660 (+2)

6. أندري روبليف (روسيا) 3405 (-1)

7. دانييل مدفيديف (روسيا) 3320 (+1)

8. رافايل نادال (إسبانيا) 3315 (-2)

9. فيليكس أوجيه-ألياسيم (كندا) 3245

10. هولغر رونه (الدنمارك) 3161

- تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 10585 نقطة

2. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 6100

3. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 5495

4. أنس جابر (تونس) 4921

5. كارولين غارسيا (فرنسا) 4835

6. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 4251

7. ماريا ساكّاري (اليونان) 3451

8. داريا كاساتكينا (روسيا) 3375

9. بيليندا بنتشيتش (سويسرا) 3360

10. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 2935

© 2023 AFP