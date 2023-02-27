تعيين كلينسمان مدربًا لمنتخب كوريا الجنوبية

سيول (أ ف ب) – عُين الالماني يورغن كلينسمان، بطل مونديال 1990، مدربًا لمنتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة الاثنين.

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وجاء في بيان "يدخل عقد كلينسمان حيز التنفيذ اعتبارًا من آذار/مارس حتى 2026" من دون تحديد قيمته.

سيصل ابن الـ58 عامًا الى سيول الاسبوع المقبل وسيقود "محاربو التايغوك" ضد كولومبيا في مباراة ودية في 24 من الشهر المقبل، وفق ما أضاف الاتحاد.

يحلّ كلينسمان خلفًا للبرتغالي باولو بينتو الذي استقال بعد الخسارة ضد البرازيل 4-1 في ثمن نهائي مونديال قطر أواخر العام الماضي.

نقل الاتحاد عن كلينسمان "أنا سعيد للغاية ويشرفني أن أكون المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم".

وأضاف "أدرك جيدًا أن المنتخب الكوري يتحسن باستمرار ويحقق نتائج على مدى فترة طويلة من الزمن"، مضيفًا "يشرفني أن أسير على خطى" مدربي كوريا الجنوبية السابقين، بمن فيهم الهولندي غوس هيدينك وبينتو.

وتابع "سنقوم بكل ما في وسعنا لتحقيق نتائج جيدة في كأس آسيا المقبلة (في الصيف) ومونديال 2026".

تمتع كلينسمان بمسيرة زاخرة كمهاجم ولعب لعدة أندية بينها إنتر الايطالي وتوتنهام الانكليزي وبايرن ميونيخ.

دوليًا، سجل 47 هدفًا في 108 مباريات، بينها ثلاثة في كأس العالم 1990، إلى جانب تحصله على ركلة جزاء حاسمة في المباراة النهائية ضد الأرجنتين التي فازت بها ألمانيا الغربية 1-صفر.

بدأ مهامه التدريبية على رأس الجهاز الفني لـ"دي مانشافت" عام 2004 وقاد المنتخب الى المركز الثالث في مونديال 2006 في بلاده، قبل أن يشرف على بايرن ثم المنتخب الأميركي حتى 2016.

تولى آخر مهام تدريبية مع هرتا برلين بين 2019 و2020.

© 2023 AFP