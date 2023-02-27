دوري "أن بي آيه": ليكرز يقلب الطاولة على مافريكس و71 نقطة لليلارد مع بورتلاند

لوس انجليس (أ ف ب) – قلب لوس أنجليس ليكرز تأخره بفارق 27 نقطة أمام دالاس مافريكس إلى فوز 111-108 الأحد ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، فيما تعملق داميلان ليلارد بتسجيله 71 نقطة، هي الأعلى في مسيرته، في فوز فريقه بورتلاند ترايل بلايزرز على هيوستن روكتس 131-114.

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في المباراة الأولى، سجل أنتوني ديفيس 30 نقطة وأضاف إليها 15 متابعة لليكرز الذي خرج منتصراً للمباراة الثالثة توالياً في سعيه لحجز مقعد إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف".

وأضاف ليبرون جيمس 26 نقطة، فيما ساهم جاريد فاندربيلت بـ 15 نقطة و17 متابعة و4 سرقات، ضمن أداء رائع ودفاع صلب على نجم مافريكس السلوفيني لوكا دونتشيتش صاحب 26 نقطة، منها 14 في الربع الأول.

أحكم ليكرز الذي تأخر 21-48 بعد مرور 17 دقيقة قبضته على المباراة في الربع الثالث عندما سقط جيمس بقوة، وأمسك كاحله الأيمن وكعب قدمه من الألم. إلاّ أن "الملك" قرر البقاء على أرض الملعب فسجل رمية ثلاثية في بداية الربع الثالث مانحاً فريقه التقدم للمرة الأولى.

وسجل ديفيس سلة ساحقة "دانك" بعدما تابع كرة زميله فاندربيلت، ليزيد تقدم ليكرز قبل دقيقتين من صافرة نهاية المباراة التي انتهت بفوز الفريق الضيف.

وتألق أيضاً في صفوف الخاسر كايري إرفينغ الذي سجل 21 نقطة إلى 11 متابعة.

وعلى ملعب "مودا سنتر" في بورتلاند وأمام جماهير جامحة، دوّن ليلارد اسمه في سجل الأرقام القياسية للدوري بتسجيله 71 نقطة للمرة الأولى في مسيرته، متجاوزاً حاجز الـ 60 نقطة للمرة الثانية هذا الموسم.

وبات ليلارد يحتل المركز الرابع كأكثر اللاعبين تسجيلاً في مباراة واحدة، خلف الثلاثي الاسطوري وايلت تشامبرلين (100 نقطة) والراحل كوبي براينت (81) وديفيد تومسون مع 73 نقطة لصالح دنفر أمام ديترويت بيستونز عام 1978.

كما كاد ليلارد (32 عاماً) يحطّم الرقم القياسي للرميات الثلاثية في مباراة واحدة، والمسجل باسم كلاي تومسون مع 14 ثلاثية، إلا انه اكتفى بـ 13 من 22 محاولة.

في ميلووكي، سجل جرو هوليداي 33 نقطة وقاد باكس في غياب نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو المصاب للفوز على فينيكس صنز 104-101.

وحقق باكس فوزه الرابع عشر توالياً، ليعزز مركزه الثاني في المنطقة الشرقية مع 43 فوزاً مقابل 17 خسارة.

وأضاف بروك لوبيز 22 نقطة للفائز، بعدما فشل في رمياته الست الأولى، وساهم كريس ميدليتون بـ 11 وبوبي بورتيس بـ 10.

وفي دنفر، حقق الصربي نيكولا يوكيتش تريبل-دابل مع 40 نقطة و17 متابعة و10 تمريرات حاسمة ليقود فريقه ناغتس للفوز على لوس أنجليس كليبرز 134-124 بعد التمديد.

ونجح كليبرز في قلب تأخره بفارق 18 نقطة ليتقدم بفارق نقطتين في أواخر الربع الأخير، غير أن دنفر فرض التعادل والتمديد.

وأضاف للفائز مايكل بورتو جونيور 29 نقطة و11 متابعة، وتألق جمال موراي مع 21 نقطة و12 تمريرة حاسمة.

وبرز في صفوف الخاسر الثنائي كواهي لينارد وبول جورج، فسجل الأوّل 33 نقطة والثاني 23.

وفاز أتلانتا هوكس على بروكلين نتس 129-127 في مباراة تألق فيها تراي يونغ في صفوف الفائز بتسجيله 34 نقطة.

وفرض نتس التعادل 127-127 بعدما كان تأخر 18 نقطة بفضل ثلاثية كاميرون جونسون (27 نقطة) قبل 7.8 ثوانٍ من صافرة النهاية، إلا انه فشل في الخروج فائزاً.

وفي مباريات أخرى، فاز كليفلاند كافالييرز على تورونتو رابتورز 118-93، وغولدن ستايت ووريرز على مينيسوتا تمبروولفز 109-104، وشيكاغو بولز على واشنطن ويزاردز 102- 82.

وخسر أوكلاهوما سيتي ثاندر أمام ساكرامنتو كينغز 115-124.

© 2023 AFP