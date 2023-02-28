دورة إنديان ويلز: انسحاب كيريوس

لوس انجليس (أ ف ب) – أعلن منظمو دورة إنديان ويلز الأميركية الدولية في كرة المضرب الإثنين انسحاب الأسترالي نيك كيريوس "لعدم تعافيه بشكل كاف من إصابة في الركبة اليسرى".

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وكان كيريوس، المصنف تاسعا عشر عالميا، يمني النفس بالعودة إلى الملاعب في دورة إنديان ويلز لماسترز الألف نقطة الأسبوع المقبل، بعدما غاب عن الملاعب منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأُجبر كيريوس على الانسحاب من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، منتصف كانون الثاني/يناير الماضي، وخضع خلاله لتنظير المفصل لعلاج تمزق الغضروف المفصلي، مما تسبب في حدوث كيس في الغضروف.

وكان بلوغه ربع النهائي في إنديان ويلز العام الماضي، عندما كان وقتها في المركز 132 عالميا، بمثابة انطلاقة نحو عودته إلى أعلى مستوى، بعد أكثر من عامين من المعاناة، بين الانهيار العصبي وعدم القدرة على اللعب بسبب فيروس كوفيد-19 في عام 2020.

وتابع كيريوس تألقه بعد إنديان ويلز، وبلغ المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون الانكليزية، ثم فاز بدورة واشنطن ووصل إلى ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الاربع الكبرى.

وذكرت العديد من وسائل الاعلام الاميركية أن كيريوس الذي سيغيب عن إنديان ويلز المقررة في الفترة بين الثامن و19 آذار/مارس المقبل، انسحب أيضا من دورة ميامي الاميركية لماسترز الالف نقطة المقررة في الفترة بين 22 آذار/مارس والثاني من نيسان/أبريل المقبلين.

© 2023 AFP