هونغ كونغ تلغي إلزامية وضع الكمامة

هونغ كونغ (أ ف ب) – أعلنت هونغ كونغ الثلاثاء أنّ وضع الكمّامة في الأماكن العامّة المغلقة كما في الهواء الطلق لن يعود إجراءً إلزامياً اعتباراً من الأربعاء، لتلغي بذلك آخر القيود التي فرضتها لاحتواء جائحة كوفيد.

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والمدينة الصينية هي أحد آخر الأماكن في العالم التي كانت لا تزال تفرض على كلّ شخص يزيد عمره عن عامين وضع الكمّامة أثناء وجوده في أيّ مكان عامّ، وذلك تحت طائلة دفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف دولار هونغ كونغي (1200 يورو).

والثلاثاء قال جون لي، رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، للصحافيين "أعلن أنّ إلزامية وضع الكمّامة سيتمّ إلغاؤها بالكامل اعتباراً من يوم غد في الأول من آذار/مارس، بما في ذلك في الداخل والخارج وفي وسائل النقل العام".

وأضاف أنّ المستشفيات ودور رعاية المسنّين يمكن أن تفرض قيوداً صحّية خاصّة بها.

وفرضت السلطات في هونغ إلزامية وضع الكمامة قبل ثلاث سنوات، واستمرّ هذا الإجراء سارياً طوال 1000 يوم تقريباً.

وهذا آخر قيد كان لا يزال سارياً في هونغ كونغ من ضمن سلسلة القيود التي فرضتها سلطات المدينة لمكافحة تفشّي فيروس كورونا.

ويأتي الإعلان عن إلغاء هذا الإجراء غداة قرار مماثل أصدرته السلطات في إقليم ماكاو الصيني المجاور وأبقت فيه على إلزامية وضع الكمامة في الأماكن ذات الخطورة المرتفعة مثل المستشفيات.

© 2023 AFP