أكثر من مئة حالة تسمم جديدة بين الطالبات في ايران

طهران (أ ف ب) – تعرضت أكثر من مئة طالبة للتسمم بالغاز الأربعاء في مدارس بإيران، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية، بعد سلسلة من الحالات المماثلة المسجلة منذ تشرين الثاني/نوفمبر والتي أثارت التعاطف بشكل متزايد في البلاد.

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قال رئيس خدمة الاستشفاء لوكالة تسنيم للأنباء إن طالبات من سبع مدارس للبنات في مدينة أردبيل (شمال) استنشقن صباحاً مكونات غازية وتم نقل 108 أشخاص إلى المستشفى. واوضح أن الحالة العامة للطالبات في تحسن.

كما أفادت وسائل الإعلام عن حالات تسمم جديدة في ثلاث مدارس على الأقل في طهران.

ففي مدرسة ثانوية في غرب العاصمة، أصيبت الطالبات "بالتسمم جراء رش نوع من الرذاذ"، على ما نقلت وكالة فارس للأنباء عن آباء الطالبات. وأفاد المصدر نفسه عن وصول خدمات الطوارئ إلى الموقع.

وقدرت المتحدثة باسم لجنة الصحة البرلمانية، زهراء شيخي، الأربعاء اصابة نحو 800 طالبة في مدينة قم منذ تسجيل أولى حالات التسمم عبر الجهاز التنفسي في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر و400 في بروجرد (غرب).

واظهر نتائج فحوصات السموم التي توصلت اليها وزارة الصحة ونقلها نائب أن المادة السامة المستخدمة في قم تتكون بشكل خاص من غاز النيتروجين N2، المصنوع بشكل اساسي من النيتروجين والمستخدم في الصناعة أو كسماد زراعي.

كلف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأربعاء وزير الداخلية أحمد وحيدي "متابعة القضية في أسرع وقت ممكن ... وإطلاع" الناس على سير التحقيق من أجل "تبديد مخاوف الأهالي"، بحسب الموقع الالكتروني للرئاسة.

وبعد الظهر، قال وحيدي للصحافيين إن السلطات ما زالت تحقق مع "المسؤولين المحتملين" عن حالات التسمم، لكن لم يتم توقيف أي أحد حتى الآن.

وأضاف "حتى الآن ليس لدينا تقرير نهائي يشير إلى استخدام مادة معينة ذات طبيعة سامة" لتسميم الطالبات.

واثارت القضية غضبا في البلاد، وندد البعض بصمت السلطات عن العدد المتزايد من المدارس التي شهدت هذه الظاهرة.

تم إدخال بعض التلميذات إلى المستشفى لفترة وجيزة ولم تكن حالة أي منهن مثيرة للقلق.

وقالت وزارة الصحة الاحد إن "بعض الافراد" يسعون عبر ذلك الى "إغلاق كل المدارس، وخصوصا مدارس الفتيات".

ويحظى التعليم الالزامي للجميع بالاجماع في إيران، حيث تمثل الفتيات غالبية طلاب الجامعات.

© 2023 AFP