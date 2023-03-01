بلينكن يدعو اوزبكستان إلى "احترام الحريات الأساسية"

طشقند (أ ف ب) – دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء أوزبكستان إلى احترام الحريات الأساسية خلال زيارته الأولى لهذه الجمهورية السوفياتية السابقة ذات النظام الدكتاتوري في آسيا الوسطى.

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وتندرج زيارة وزير الخارجية إلى أوزبكستان في إطار جولة تستغرق يومين إلى آسيا الوسطى حيث تأمل واشنطن في تعزيز نفوذها في مواجهة قوة الوصاية الروسية السابقة والحضور المتنامي للخصم الصيني.

وغداة لقائه وزراء خارجية الجمهوريات السوفياتية السابقة الخمس في آسيا الوسطى وهي أوزبكستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان بالإضافة إلى كازاخستان التي استضافت عاصمتها أستانا هذا الاجتماع، أجرى بلينكن محادثات في أوزبكستان.

والتقى وزير الخارجية الأميركي الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرزوييف وناقشا الإصلاحات الاقتصادية والسياسية المحدودة التي وعد بها عقب توليه السلطة خلفا لإسلام كريموف في 2016.

وأثنى بلينكن على جهود ميرزوييف على صعيد معالجة مشكلة العمالة القسرية وعمالة الأطفال في حصاد القطن.

واعتبر بلينكن في مؤتمر صحافي تلك الجهود "نموذجا للدول التي تواجه تحديات مماثلة في أنحاء العالم".

وأضاف "نتطلع إلى العمل مع الحكومة للدفع قدما بجهود مماثلة في قطاعات أخرى وللتطبيق الكامل لأجندة الرئيس الإصلاحية".

وتابع "يتضمن ذلك الوفاء بالتزامات للدفاع عن الحريات الدينية وحرية الصحافة وتعزيز حماية الشعوب الضعيفة".

وقال إنه تحدث إلى ميرزوييف بشأن حقوق الإنسان وكذلك حول مقترح مثير للجدل بشأن إصلاحات دستورية تطيل فترة الرئاسة.

وأكد أنه تحدث عن الاضطرابات التي أدت إلى سقوط قتلى العام الماضي، والتي أثارها إصلاح مقترح كان من شأنه أن يقلص الحكم الذاتي في إقليم قرقل باغستان الفقير. وأدت أعمال العنف إلى تراجع ميرزوييف عن قراره.

ونظام الحكم في أوزبكستان الجمهورية السوفياتية السابقة التي يبلغ عدد سكانها حوالى 35 مليون نسمة، دكتاتوري وإن أصبح أقل صرامة منذ وفاة إسلام كريموف في عام 2016 الذي خلفه الرئيس الحالي شوكت ميرزوييف.

بعد وصوله إلى السلطة، أطلق ميرزوييف إصلاحات ليبرالية لا سيما في المجال الاقتصادي، لكن المنظمات غير الحكومية تتهم أوزبكستان بعدم احترام الحريات الأساسية.

في تموز/يوليو 2022، خرجت تظاهرات وتم قمعها بالقوة مما أدى إلى مقتل 21 شخصًا. لا تزال قائمة الضحايا غير متوفرة ولم يتم الكشف عن ملابسات الوفيات.

وفي نهاية كانون الثاني/يناير، حُكم على 16 شخصًا بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و 16 عامًا مع النفاذ لمشاركتهم في هذه التظاهرات، ويخضع 39 متهمًا للمحاكمة للاشتباه في تورطهم في هذه التظاهرات.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية قد استنكرت "الاستخدام غير المبرر للقوة الفتاكة" من قبل السلطات بعد التدقيق في عشرات مقاطع الفيديو للتظاهرات.

وكان ميرزوييف قد أكد في منتصف شباط/فبراير أنه لن "يغلق مطلقاً وسائل الإعلام" على الرغم من أن "العديد من المسؤولين طلبوا منه ذلك".

© 2023 AFP