دورة دبي: تأهل سهل لديوكوفيتش ومدفيديف وصعب لروبليف

دبي (أ ف ب) – لم يجد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، صعوبة تذكر كي يبلغ الدور ربع النهائي لدورة دبي الـ500 نقطة لكرة المضرب، وذلك بفوزه على الهولندي تالون غريكسبور 6-2 و6-3 الأربعاء.

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وخلافاً لمباراته الأولى ضد التشيكي توماس ماشاك حيث احتاج الى ثلاث مجموعات للفوز 6-3 و3-6 و7-6 (7-1)، لم يجد ابن الـ35 عاماً مقاومة تذكر من المصنف 39 عالمياً، حاسماً اللقاء في ساعة و23 دقيقة.

وقال "دجوكو" بعد اللقاء "كانت أمسية رائعة بالنسبة لي. اضطررت في الأمس الى تقديم جهد مضاعف لتحقيق الفوز. اليوم كنت في قمة التركيز منذ البداية. لعبت كرة مضرب أفضل بالتأكيد مما فعلت أمس".

ويخوض الصربي دورة دبي بعد شهر على تتويجه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة ومعادلته الرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى المسجل باسم الإسباني رافايل نادال (22).

وببلوغه ربع النهائي الذي انتهى فيه مشواره الموسم الماضي على يد التشيكي ييري فيسيلي، حافظ ديوكوفيتش، المتصدر تصنيف المحترفين للأسبوع الـ378 في انجاز قياسي مطلق عند الرجال والسيدات، على سجله المثالي في 2023 ورفع عدد انتصاراته الى 14 توالياً، وذلك بعدما افتتح الموسم الجديد بإحراز لقب دورة أديلايد قبل أن يتوج بطلاً لأستراليا المفتوحة للمرة العاشرة.

ويأمل الصربي مواصلة هذه السلسلة وصولاً الى احراز لقب الدورة للمرة الأولى منذ 2020 والسادسة في مسيرته، لكن عليه أولاً تجنب سيناريو الموسم الماضي وتجاوز ربع النهائي حيث سيكون أمام اختبار صعب في مواجهة البولندي هوبرت هوركاش الخامس والفائز على الروسي بافل كوتوف 7-5 و6-1.

وفي حال تجاوز ربع النهائي بفوز خامس على هوركاش من أصل خمس مواجهات بينهما، قد يصطدم ديوكوفيتش بالروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثاً في الدورة والذي واصل موسمه الرائع بفوزه السهل أيضاً على الكازخستاني ألكسندر بوبليك 6-4 و6-2 في ساعة و5 دقائق فقط.

ويبدو أن الروسي استعاد المستوى الذي خوله تصدر تصنيف المحترفين لمدة 13 أسبوعاً العام الماضي، إذ أنه قادم من مشاركتين ناجحتين في دورتي روتردام والدوحة حيث توج بطلاً على حساب الإيطالي يانيك سينر والبريطاني أندي موراي توالياً.

وهذه المرة الأولى التي يصل فيها مدفيديف الى ربع النهائي في دبي من أصل ثلاث مشاركات (خرج من ثمن النهائي عام 2017 والدور الأول عام 2019)، وهو سيلتقي الكرواتي بورنا تشوريتش الثامن والفائز بدوره على الأسترالي ثاناسي كوكيناكيس 6-7 (4-7) و6-3 و7-5.

روبليف يعود من بعيد

وخلافاً لمدفيديف وديوكوفيتش الذي كان بإمكانه أن يحقق فوزاً أسرع على غريكسبور لو استغل تقدمه 5-صفر في المجموعة الثانية، عانى الروسي الآخر أندري روبليف المصنف ثانياً الأمرين لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه والفوز على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 1-6 و7-6 (8-6) و7-6 (7-3).

واحتاج روبليف الذي أحرز اللقب العام الماضي على حساب فيسيلي، الى ساعتين و25 دقيقة كي يتخطى عقبة دافيدوفيتش فوكينا في ثاني مواجهة بين اللاعبين، بعد أولى تعود الى عام 2020 في الدور الثاني لبطولة رولان غاروس الفرنسية حين خرج الروسي منتصراً أيضاً.

وبدا الروسي في طريقه للتنازل عن اللقب بعدما تخلف 1-6 في الشوط الفاصل من المجموعة الثانية، لكنه لم يستسلم وعاد من بعيد وأنقذ نفسه.

ويلتقي روبليف في ربع النهائي الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب الذي احتاج بدوره الى ثلاث مجموعات للفوز على السويدي ميكايل يمر 3-6 و6-3 و6-3.

وودع الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم المصنف رابعاً من الدور الثاني بخسارته أمام الإيطالي لورنتسو سونيغو 6-7 (4-7) و4-6 في ساعة و55 دقيقة.

ويلتقي سونيغو في ربع النهائي مصنفاً آخر بشخص الألماني ألكسندر زفيريف السابع والفائز بدوره على الأسترالي كريستوفر أوكونيل 7-5 و6-4.

© 2023 AFP