كأس إسبانيا: الزلزولي يقود أوساسونا الى فوز غير مطمئن على بلباو

مدريد (أ ف ب) – قاد المهاجم الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي فريقه أوساسونا إلى فوز غير مطمئن على ضيفه وجاره أتلتيك بلباو 1-صفر الأربعاء في دربي الباسك ضمن ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم.

إعلان اقرأ المزيد

وسجل الزلزولي الهدف الوحيد في الدقيقة 47.

ويلتقي الفريقان إيابا في الرابع من نيسان/أبريل المقبل على ملعب "سان ماميس" في بلباو.

ويأمل أوساسونا مواصلة مغامرته في الكأس وهو الذي أطاح بقطبي الأندلس ريال بيتيس حامل اللقب وجاره اشبيلية من ثمن وربع النهائي تواليا.

وقد دخل مباراة الأربعاء منتشيا بفوزه الثمين الأحد على مضيفه اشبيلية 3-2 في الدوري، علما أن الزلزولي هو من سجل الهدف الثالث في مرمى مواطنه حارس المرمى ياسين بونو.

وتفصل نقطة واحدة بين الفريقين في الدوري حيث يحتل أوساسونا المركز الثامن أمام بلباو التاسع، وهما تعادلا سلبا في التاسع من الشهر الماضي على أرض بلباو في المرحلة السادسة عشرة من الليغا.

ويلتقي ريال مدريد مع غريمه التقليدي برشلونة الخميس في كلاسيكو ساخن في مباراة ذهاب نصف النهائي الثانية.

© 2023 AFP