كأس الاتحاد: يونايتد يقلب الطاولة على وست هام ويبلغ ربع النهائي وخروج توتنهام

لندن (أ ف ب) – قلب مانشستر يونايتد الطاولة على ضيفه وست هام وحجز بطاقته الى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الانكليزي لكرة القدم بالفوز عليه 3-1 الأربعاء في ثمن النهائي.

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وكان وست هام بقيادة مدرب يونايتد السابق الاسكتلندي ديفيد مويس في طريقه الى تعكير فرحة الشياطين الحمر بلقب كأس الرابطة الذي توجوا به الاحد على حساب نيوكاسل، عندما تقدم عليهم بهدف للدولي الجزائري سعيد بن رحمة في الدقيقة 54.

لكن يونايتد ضغط بقوة بعد تغييرات ذكية كالعادة لمدربه الهولندي إريك تن هاغ وسجل ثلاثة أهداف عبر المدافع الدولي المغربي نايف أكرد (77 خطأ في مرمى فريقه) والارجنتيني الواعد أليخاندرو غارناتشو (90) والبديل البرازيلي فريد (90+5).

وواصل يونايتد مشواره في المسابقة وبالتالي المنافسة على اربع جبهات كونه يحتل المركز الثالث في الدوري وبلغ ثمن نهائي مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

وعزز يونايتد سجله الخالي من الهزائم في مبارياته الـ19 الأخيرة في جميع المسابقات.

وفضل تن هاغ الإبقاء على لاعبي الوسط البرازيليين كازيميرو وفريد والمدافعين الفرنسي رافايل فاران والارجنتيني أليساندرو مارتينيس وآرون وان-بيساكا والمهاجم ماركوس راشفورد على دكة البدلاء ترقبا للقمة الساخنة الاحد ضد مضيفه ليفربول في الدوري.

وكاد يونايتد يفتتح التسجيل مبكرا بتسديدة للنمسوي مارسيل سابيتسر، لكن حارس المرمى الفرنسي ألفونس أريولا تصدى لها ببراعة (6)، ثم تصدى لتسديدة قوية لغارناتشو من حافة المنطقة (12).

وأهدر الجامايكي ميكايل أنتونيو فرصة ذهبية لمنح التقدم للضيوف عندما تلقى كرة خلف الدفاع من بن رحمة فانطلق وتوغل منفردا بالحارس الاسباني دافيد دي خيا، لكنه سددها زاحفة ابعدها الاخير بقدمه الى ركنية كاد العملاق التشيكي توماش سوتشيك يهز الشباك خلالها برأسية من مسافة قريبة مرت بجوار القائم الايسر (25).

وسدد البرازيلي لوكاس باكيتا كرة قوية بين يدي دي خيا (28)، قبل أن يتصدى الإسباني لتسديدة ثانية لبن رحمة من داخل المنطقة (31)، وثالثة لأنتونيو (38).

ودفع تن هاغ بكازيميرو مطلع الشوط الثاني لكن شباكه استقبلت هدفا عندما تلقى بن رحمة كرة من المدافع الإيطالي إيمرسون داخل المنطقة، فسددها قوية بيمناه وأسكنها الزاوية اليسرى البعيدة لدي خيا (55).

ولعب تن هاغ ورقتي راشفورد ومارتينيس بعد الهدف مكان البرازيلي أنتوني والسويدي فيكتور لينديلوف (58).

وأنقذ دي خيا مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية لأنتونيو اثر انفراد (63)، ثم جرب كازيميرو حظه بتسديدة قوية زاحفة من خارج المنطقة تصدى لها أريولا (65).

وسجل كازيميرو هدف التعادل بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر ركلة حرة جانبية انبرى لها القائد البرتغالي برونو فرنانديش بيد أنه ألغي بداعي التسلل (72).

ونجح يونايتد في إدراك التعادل بفضل النيران الصديقة عندما تابع أكرد كرة بالخطأ برأسه اثر ركلة ركنية داخل مرمى فريقه (77).

وخطف غارناتشو هدف التقدم عندما استغل كرة مرتدة من اكرد اثر تسديدة قوية للهولندي فوت فيخهورست فهيأها لنفسه داخل المنطقة وسددها لولبية بيسراه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس أريولا (90).

وتابع أكرد هفواته عندما فشل في تشتيت كرة من أمام المرمى فحاول فيهخورست متابعتها داخل المرمى لكنها ارتطمت بالمدافع المغربي وتهيأت أمام البديل فريد الذي سددها قوية داخل المرمة (90+5).

خروج توتنهام وساوثمبتون

وفجر شيفيلد يونايتد من المستوى الثاني وغريمبسي تاون من المستوى الرابع مفاجأتين من العيار الثقيل عندما أطاحا بمضيفيهما توتنهام وساوثمبتون من الدوري الممتاز.

وفاز شيفيلد يونايتد على توتنهام بهدف وحيد سجله السنغالي إليمان ندياي (79)، فيما تغلب غريمسي على ساوثمبتون بهدفين من ركلتي جزاء للإيرلندي غافان هولوهان (45+1 و50) مقابل هدف للهولندي دويي كاليتا-كار (65).

وتأهل بيرنلي من المستوى الثاني بفوزه الصعب على ضيفه فليتوود تاون من المستوى الثالث بهدف وحيد سجله الويلزي كونور روبرتس في الدقيقة 90.

ولعب الضيوف بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول اثر طرد مهاجمه الايرلندي سيان هاييس بالبطاقة الحمراء المباشرة.

واكتمل عقد ربع النهائي بعدما تأهلت أندية مانشستر سيتي وبرايتون وفولهام وبلاكبيرن روفرز من دوري "تشامبيونشيب" الثلاثاء.

وبحسب القرعة التي سحبت بعد مباريات الأربعاء، يلتقي مانشستر سيتي مع بيرنلي، مانشستر يونايتد مع فولهام، برايتون مع غريمسبي، وشيفيلد يونايتد مع بلاكبيرن، ما يعني أن ممثلاً للمستوى الثاني ضَمَنَ تواجده في نصف النهائي.

© 2023 AFP