كأس فرنسا: ديلور يقود نانت إلى نصف النهائي وخروج صادم مرسيليا

باريس (أ ف ب) – قاد المهاجم الدولي الجزائري أندي ديلور فريقه نانت إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس فرنسا في كرة القدم بتسجيله ثنائية الفوز على لنس 2-1 الأربعاء في ربع النهائي.

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وكان لنس البادئ بالتسجيل عبر العاجي سيكو فوفانا في الدقيقة 28، ورد ديلور بهدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 31 و59.

وفجر أنيسي من الدرجة الثانية مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجه مرسيليا من ربع النهائي عندما تغلب عليه 7-6 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل 2-2.

وكان مرسيليا البادئ بالتسجيل عبر جوردان فيريتو (29)، لكن الضيوف ضربوا بقوة مطلع الشوط الثاني بهدفين للمالي مويز ساهي ديون (53) وكيفان موانغا (59).

وأهدر الدولي التشلي أليكسيس سانشيس ركلة جزاء لمرسيليا في الدقيقة 85، قبل أن يخطف الكاميروني فرانسوا ريجيس موغه هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وأهدر البرتغالي نونو تافاريش والارجنتيني ليوناردو باليردي ركلتين ترجيحيتين لمرسيليا مقابل واحدة لأنيسي كانت الاولى بواسطة الجزائري أحمد كاشي.

وكان مرسيليا أطاح بباريس سان جرمان من ثمن النهائي.

وأكرم تولوز وفادة ضيفه رودي من الدرجة الثانية عندما تغلب عليه 6-1.

وحسم تولوز نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله خمسة أهداف تناوب على تسجيلها الدولي المغربي زكرياء أبو خلال (5) والهولندي برانكو فان دن بومن (7) ومواطنه تيس دالينغا (10) والجزائري الأصل فارس شعيبي (21) والتشيلي غابريال سواسو (38).

وعزز دالينغا تقدم تولوز مطلع الشوط الثاني بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والسادس لفريقه (51)، قبل أن يسجل الكاميروني ويليتي يونوسا الهدف الوحيد للضيوف (69).

ولحق نانت وتولوز وأنيسي بليون أول المتأهلين الثلاثاء بفوزه على غرونوبل من الدرجة الثانية 2-1 أيضا.

© 2023 AFP