ملاك نيوكاسل يتعهدون بالبناء على الوصول الى نهائي كأس الرابطة

لندن (أ ف ب) – قالت المجموعة السعودية المالكة لنادي نيوكاسل إن الهزيمة في المباراة النهائية لكأس رابطة الأندية الإنكليزية في كرة القدم زادت من رغبتها في تحقيق نجاح مستمر للنادي.

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وكان صندوق الاستثمار العام السعودي استحوذ على 80% من نيوكاسل في تشرين الأول/أكتوبر 2021، ولعب استثماره في فريق إيدي هاو دورًا رئيسيًا في إعادة النادي إلى المنافسة.

وكان نيوكاسل يقبع في منطقة الهبوط في الدوري الإنكليزي الممتاز عندما تولى الكونسورتيوم المسؤولية، لكنه تألق بشكل لافت هذا الموسم حيث يحتل المركز الخامس ووصل إلى مباراة نهائية في مسابقة الكؤوس لأول مرة منذ 1999.

وكان رئيس نيوكاسل ياسر الرميان في ويمبلي الأحد الماضي عندما خسر الفريق أمام مانشستر يونايتد صفر-2 في المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة، وفتح الوصول الى مباراة اللقب شهية المالكين للمستقبل.

وقال مجلس إدارة النادي في رسالة إلى المشجعين: "على أرضية الملعب، بذل الفريق قصارى جهده لتحقيق النصر الذي كنا نتوق إليه جميعًا. وبدعم من (المدرب) إيدي والجهاز الفني، أظهروا المثابرة والشجاعة والالتزام المطلق حتى النهاية".

واضاف "على الرغم من أن النتيجة لم تكن في صالحنا، إلا أن طريقة تكاتف الجميع معًا تظل مصدر فخر كبير. وسنتذكر دائمًا العلم الرائع الذي يلوح به جميع مشجعينا حتى اللحظات الأخيرة من المباراة".

وتابع "هذا الاتصال والشعور بالعائلة جزء من هويتنا، وسنحتاج إلى ذلك مرة أخرى بينما نمضي قدمًا معًا في جزء حاسم من الموسم".

وأوضح "بينما يتحول تركيزنا إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، فإن طموحاتنا تعززها هذه التجربة وستجعلنا أكثر تصميماً مع تقدمنا".

وختم البيان "مرة أخرى، نشكركم بصدق. نحن متحدون".

© 2023 AFP