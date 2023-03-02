"أن بي ايه": جا مورانت متهم بضرب مراهق ووكيله يرد بأنه تصرف "دفاعًا عن النفس"

لوس انجليس (أ ف ب) – اتهمت الشرطة نجم ممفيس غريزليز جا مورانت بضرب شاب يبلغ من العمر 17 عاما العام الماضي، وفق ما أفادت تقارير أميركية الاربعاء، فيما قال وكيله إن نجم دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين تصرف دفاعًا عن النفس.

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لم يتم توجيه أي تهم جنائية ضد مورانت في الحادثة التي وقعت خلال مباراة كرة سلة صغيرة في منزله بولاية تينيسي في تموز/يوليو 2022.

في سجلات الشرطة التي حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، اتهم الصبي المراهق الذي لم يذكر اسمه مورانت بلكمه "12-13 مرة".

وفي مقابلات مع الشرطة، قال المراهق إنه بعد مشاجرة بينهما، دخل مورانت منزله و"خرج مع مسدس مرئي في حزام سرواله".

وقال مورانت للشرطة إنه "وجه اللكمة الأولى" لكنه شعر أنه كان يتصرف دفاعًا عن النفس بعد أن ألقى المراهق كرة أصابته في رأسه، وأدلى لاحقًا بتعليق اعتبره مورانت بمثابة تهديد.

ونفى جيم تانر وكيل مورانت بشدة في بيان صدر الأربعاء أن اللاعب كان لديه مسدس.

وقال تانر في بيان نُشر على حساب "تاندم سبورتس أند إنترتايمنت" على تويتر "حادثة 26 تموز/يوليو كانت دفاعًا عن النفس بحتًا. مرة أخرى، تم التحقيق في هذا الأمر بشكل كامل من قبل سلطات تنفيذ القانون، وتوصلوا إلى قرار عدم اتهام جا بأي جريمة".

وتابع "أي من عشرات الشهود سيؤكدون ان جا تصرف دفاعًا عن النفس وانه لم يكن بحوزته مسدس".

قبل أيام من هذه الحادثة، قال رئيس الأمن في مركز تسوق في ممفيس للشرطة إنه شعر "بالتهديد" من قبل مورانت ومجموعة من رفاقه بعد حادث في موقف السيارات في مركز التسوق.

على الرغم من قيام الشرطة بمحضر، لم يتم توجيه أي تهم.

وتورط مورانت، الاختيار الثاني في "درافت" الدوري عام 2019، في حادثة في أوائل شباط/فبراير الماضي، عندما حقق الدوري الاميركي للمحترفين في مزاعم من قبل إنديانا بايسرز بأن رفاق مورانت "واجهوا بقوة" أعضاء من فريقهم، موجهين ليزر أحمر باتجهاههم.

© 2023 AFP