إطلاق صاروخ لشركة "سبايس إكس" إلى محطة الفضاء الدولية

كاب كانافيرال (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أطلق الخميس صاروخ "فالكون 9" لشركة "سبايس إكس" يقل أربعة روّاد فضاء، هم أميركيان وروسي وإماراتي، نحو محطة الفضاء الدولية حيث سيقضون نحو ستة أشهر.

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وأطلق الصاروخ الخميس من مركز كينيدي الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في فلوريدا عند الساعة 00,34 بالتوقيت المحلي (05,34 ت غ).

وكتبت الوكالة على تويتر "أطلق طاقم #كرو6 في 2 آذار/مارس عند الساعة 00,34 (بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، 05,34 ت غ) ... إلى المدار في كبسولة +دراغن+".

ومن المقرر أن تلتحم كبسولة "دراغن" التي تنقل الروّاد الأربعة بالمحطة الجمعة عند الساعة 01,17 بالتوقيت المحلي (06,17 ت غ) بعد رحلة تستغرق أكثر من 24 ساعة.

وسيمضي الرواد الأربعة، وهم الأميركيان ستيفن بون ووارن هوبرغ والروسي أندري فيدياييف والإماراتي سلطان النيادي، ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية.

وسلطان النيادي (41 عاما) هو رابع رائد فضاء متحدر من دولة عربية، وثاني إماراتي يشارك في مهمة فضائية بعد هزاع المنصوري الذي أمضى ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية في أيلول/سبتمبر 2019.

وستكون مهمة "كرو6" أول رحلة فضائية لوارن هوبرغ وأندري فيدياييف.

وسبق لهذه الكبسولة التي ستحمل رواد الفضاء أن شاركت في ثلاث رحلات فضائية.

وستجري مهمة تسلم وتسليم بين طاقم "كرو 6" وأعضاء طاقم "كرو 5" الذين وصلوا إلى محطة الفضاء في تشرين الأول/أكتوبر 2022. وسيعود هؤلاء إلى الأرض في مركبة خاصة بهم لـ"سبايس اكس" أيضا، بعد أيام من عملية التسليم.

وتضم محطة الفضاء الدولية حاليا ثلاثة رواد فضاء (روسيان وأميركي) وصلوا في مركبة فضائية روسية من نوع سويوز.

وتعرضت المركبة لحادث تسرب في كانون الأول/ديسمبر، فباتت عودة رواد الفضاء فيها تتسم بخطورة كبيرة. والسبت الماضي، أرسلت وكالة الفضاء الروسية "روسكوموس" مركبة إغاثة إلى محطة الفضاء الدولية لإعادة رواد الفضاء الثلاثة.

رغم تصاعد التوتر بين واشنطن وموسكو بعد عام من بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا، حافظ البلدان على برنامج تبادل يسمح للروس بالسفر مع "سبايس إكس"، والأميركيين بالسفر على متن صواريخ سويوز الروسية. والمحطة الفضائية هي واحدة من مجالات التعاون القليلة المستمرة بين البلدين.

وقال مدير وكالة ناسا بيل نيلسون في بيان "سيكون طاقم كرو6 منشغلا كثيرا على متن محطة الفضاء الدولية حيث سيجري 200 تجربة ستساعدنا في إعداد مهمات إلى القمر والمريخ وأبعد منهما".

والاثنين، ألغيت عملية الإطلاق في اللحظة الأخيرة بسبب مشكلة تقنية. وأوضحت ناسا الأربعاء أن المشكلة كانت في عدم وصول سائل مستخدم في اشتعال المحركات بسبب "جهاز ترشيح مسدود".

تدفع ناسا لشركة "سبايس اكس" لقاء خدمات نقل روادها كل ستة أشهر تقريبًا إلى محطة الفضاء الدولية.

ويجري الرواد في المحطة تجارب علمية ويضمنون صيانة المحطة المأهولة بشكل دائم منذ أكثر من 22 عامًا.

"كرو6" هو سادس طاقم تنقله شركة الملياردير إيلون ماسك إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة دورية.

© 2023 AFP