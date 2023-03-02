بطولة ألمانيا: بافار يؤكد أن هدفه البقاء في بايرن

برلين (أ ف ب) – أكد المدافع الفرنسي الدولي بنجامان بافار أن هدفه البقاء مع بايرن ميونيخ الالماني، نافيًا التكهنات بأنه سيغادر بافاريا في الصيف، مضيفًا الخميس "لم أقل أبدًا أنني أريد الرحيل".

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ينتهي عقد الظهير الايمن مع ناديه في عام 2024، مما أدى إلى تكهنات بأنه قد يكون مستعدًا للانتقال إلى الدوري الإنكليزي أو العودة الى الفرنسي في الصيف.

وفي مقابلة مع صحيفة "سبورت 1" الألمانية نُشرت الخميس قال بافار "أنا لست الشخص الذي يغادر السفينة في منتصف الرحلة".

وأشارت تقارير الى أن بايرن تلقى عرضًا من إنتر الايطالي في سوق الانتقالات الشتوية مطلع العام للحصول على خدمات بطل العالم 2018 وقوبل بالرفض.

تابع ابن الـ26 عامًا "أعرف جيدًا أنني في ناد كبير حيث كل الامور ممتازة. أنا مرتاح جدًا هنا وأحب الجماهير. آمل أن نحقق المزيد من الامور سويًا هذا الموسم".

وأشاد بافار الذي وصل الى بافاريا في صيف 2019 قادمًا من شتوتغارت بالعمل الذي يقوم به المدرب يوليان ناغلسمان.

قال لاعب ليل السابق في هذا الصدد "كرة القدم التي يريد أن يلعبها هي تمامًا ما أحبه. إنها كرة هجومية حيث تتحرك دائمًا. أتعلّم منه كل يوم كيف أتطوّر".

سيغيب بافار عن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد الضيف باريس سان جرمان الفرنسي الاربعاء المقبل، بعد أن طُرد في الوقت بدل الضائع خلال فوز فريقه في باريس 1-0 ذهابًا لتلقيه بطاقة صفراء ثانية إثر خطأ على الارجنتيني ليونيل ميسي.

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