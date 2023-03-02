بطولة ألمانيا: معركة دورتموند ولايبزيغ في الواجهة

برلين (أ ف ب) – يفتتح بوروسيا دورتموند الجمعة المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم بمعركة قاسية مع ضيفه لايبزيغ الطامح الى الانضمام لصراع اللقب.

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ويتشارك دورتموند صدارة الترتيب مع غريمه بايرن ميونيخ المتفوق بفارق الأهداف، فيما يحتل لايبزيغ المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال بفارق 4 نقاط فقط عن مضيفه ونقطة عن أونيون برلين الثالث.

وعلى الرغم من الموسم الرائع الذي يقدمه أونيون برلين وتواجد فرايبورغ وأينتراخت فرانكفورت أيضاً في صلب المعركة على الزعامة، يبدو دورتموند ولايبزيغ الأوفر حظاً لمقارعة العملاق البافاري وحرمانه من اللقب الحادي عشر توالياً.

ومنذ أن صعد لايبزيغ الى الدرجة الأولى موسم 2016-2017، دخل الصراع على الوصافة مع دورتموند في ظل الهيمنة المطلقة لبايرن، فحل ثانياً مرتين في ستة مواسم مقابل ثلاث مرات للأخير ومرة لشالكه موسم 2017-2018.

وبدا أن دورتموند سيكون خارج الصراع قبل عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة نتيجة الهزائم التي جعلته متخلفاً بفارق تسع نقاط عن غريمه بايرن، لكن بسلسلة من سبعة انتصارات متتالية في الدوري، إضافة الى انتصارين في ثمن نهائي الكأس على بوخوم (2-1) وآخر في ذهاب ثمن دوري أبطال أوروبا على تشلسي الإنكليزي (1-صفر)، عادت الحياة اليه على ثلاث جبهات.

وفي ظل الأداء المتأرجح لبايرن الذي اكتفى بثلاثة انتصارات من سبع مباريات في الدوري منذ بداية العام الجديد، نجح دورتموند في شق طريقه صعوداً حتى بات على المسافة ذاتها من غريمه البافاري الذي يحل السبت ضيفاً على شتوتغارت باحثاً عن البناء على انتصاره الكبير في المرحلة الماضية على أونيون برلين 3-صفر.

ومن دون أي ضوضاء، كان لايبزيغ يشق طريقه أيضاً، جامعاً 37 نقطة في 17 مباراة خاضها منذ وصول مدرب دورتموند السابق ماركو روزه في أوائل أيلول/سبتمبر، ما جعله صاحب أكبر عدد نقاط في الدوري خلال هذه الفترة.

وبدأ روزه مشواره مع لايبزيغ بانتصار مدو على فريقه السابق دورتموند 3-صفر، ملحقاً بالأخير أكبر هزيمة له هذا الموسم في جميع المسابقات.

ومع بقاء 12 مرحلة على نهاية الموسم، يبدو لايبزيغ منافساً جدياً على اللقب في ظل تخلفه بفارق أربع نقاط فقط عن ثنائي الصدارة.

وتميل الكفة معنوياً لصالح لايبزيغ في موقعة الجمعة على "سيغنال إيدونا بارك"، إذ خرج منتصراً من المواجهات الثلاث الماضية مع الفريق الأصفر والأسود، بينها بنتيجة كبيرة 4-1 خارج قواعده الموسم الماضي.

"لا نريد الاكتفاء بما حققناه"

وسيتجدد الموعد بين الفريقين على ملعب لايبزيغ هذه المرة عندما يلتقيان في الرابع من نيسان/أبريل في الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس في إعادة لنهائي موسم 2020-2021 حين خرج دورتموند منتصراً 4-1 في نهاية سلسلة من 8 مباريات متتالية أمام منافسه من دون هزيمة، بينها 6 انتصارات.

وفي حديث مع شبكة "سكاي" الأربعاء، قال لاعب وسط لايبزيغ بنيامين هنريخس "أنت تدخل عالم كرة القدم من أجل مباريات من هذا النوع"، محذراً دورتموند "نريد أن نلعب بنفس الطريقة التي لعبنا بها العام الماضي".

من جهته، أفاد مدرب دورتموند إدين ترزيتش الذي استلم المنصب بعد إقالة روزه الصيف الماضي، أن فريقه لن يتأثر بفكرة أن الفريق على بعد انتصار من معادلة رقمه القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في الدوري (8).

وشدد "لا نريد الاكتفاء بما حققناه. لا أنا ولا الفريق نتقاضى أجورنا من أجل أن نحلم، بل فقط من أجل العمل الدؤوب والمثابرة".

ويخوض الفريقان مباراة الجمعة بتشكيليتين مكتملتين الى حد كبير باستثناء استمرار غياب الإسباني داني أولمو عن لايبزيغ الذي سيتمكن في المقابل من الاعتماد على مهاجمه العائد من الإصابة الفرنسي كريستوفر نكونكو، إضافة الى الكرواتي يوشكو غفارديول والسويدي إميل فورسبرغ.

من جهة دورتموند، يفتقد الفريق خدمات كريم أدييمي لكنه يستعيد جهود الجناح-الظهير النروجي جوليان رييرسون الذي غاب عن الفوز في المرحلة الماضية على هوفنهايم بسبب مشكلة في عينه.

ومرة أخرى، يعول دورتموند على تألق لاعب الوسط المهاجم يوليان براندت الذي سجل أو مرر كرة حاسمة في سبع من مبارياته الثماني الأخيرة، ما جعله ينال جائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني عن شباط/فبراير.

"الأمر أكثر من مجرد ثلاث نقاط"

وبعد فوزه الكبير على أونيون برلين بثلاثية نظيفة في لقاء استعاد خلاله خدمات المهاجم السنغالي ساديو مانيه بعد غياب طويل بسبب الإصابة، يمني بايرن النفس بمواصلة الصحوة على حساب شتوتغارت الخامس عشر بنفس عدد نقاط هوفنهايم وبوخوم السادس عشر والسابع توالياً، من أجل التحضر بأفضل طريقة لاستضافة باريس سان جرمان الفرنسي الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال بعد فوزه ذهاباً 1-صفر.

مدرب بايرن ميونيخ يوليان ناغلسمان خلال المباراة ضد بوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري الالماني في 18 شباط/فبراير 2023. © إينا فاسبندر / اف ب

وقال المدرب يوليان ناغلسمان بعد الفوز على أونيون برلين الذي يلعب بدوره السبت على أرضه ضد كولن الثاني عشر، إن "الأمر أكثر من مجرد ثلاث نقاط، كما قلت من قبل، اليوم ليس حسما للبطولة، لكن الأسلوب والطريقة التي قمنا بها كانت جيدة".

وبالنسبة للمنافسين الآخرين فرايبورغ وفرانكفورت اللذين يتخلفان بفارق 5 و8 نقاط توالياً عن ثنائي الصدارة، فيحل الأول ضيفاً على بوروسيا مونشنغلادباخ السبت، فيما يلعب الثاني في ضيافة فولفسبورغ الأحد.

وفي المباريات الأخرى، يلتقي السبت بوخوم مع شالكه في مواجهة القاع، ماينتس مع هوفنهايم، وأوغسبورغ مع فيدر بريمن، على أن يلتقي الأحد باير ليفركوزن مع هرتا برلين.

© 2023 AFP